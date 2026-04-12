Избори в Унгария: Какви са всички възможни сценарий след вота?

Днес, на 12 април, се провеждат парламентарните избори в Унгария. The European Correspondent представя четири възможни сценария за развитието на страната след изборите, като надпреварата този път е по-оспорвана от десетилетия. Две трети от местата в парламента в Будапеща дават пълна власт – именно такова мнозинство постигна партията Фидес на Виктор Орбан през 2010 г., след което тя промени страната според собствената си визия, правейки победата за опозицията значително по-трудна.

Изборната система включва 106 едномандатни района, всеки от които носи по един пряк мандат, разпределян на принципа „победителят взима всичко“. Така се избират 106 от общо 199 депутати, а останалите 93 се разпределят пропорционално чрез националните партийни листи. При управлението на Орбан границите на районите са били променени така, че да увеличат тежестта на селските региони, където подкрепата за „Фидес“ е по-силна, за сметка на градовете, където критиките към властта са по-изразени.

Първият сценарий е нова победа за Фидес. Ако партията спечели с обикновено мнозинство, тя ще продължи управлението си без съществени промени. При мнозинство от две трети обаче ще разполага с възможност отново да променя Конституцията в своя полза. Ако този резултат не се реализира, се откриват три алтернативни варианта.

Вторият сценарий е победа за Тиса с обикновено мнозинство. Това би изглеждало като успех за Петер Мадяр, но същевременно може да бъде използвано от Орбан като доказателство срещу обвиненията в авторитаризъм. Подобно управление вероятно ще има ограничени възможности – може да подобри сектори като здравеопазване и образование, но ще среща сериозна съпротива от „Фидес“. Без мнозинство от две трети „Тиса“ няма да може да реализира ключови реформи, включително конституционни промени, а Орбан би могъл временно да се оттегли и впоследствие да се завърне с по-силни позиции.

Третият сценарий предвижда победа на Тиса с квалифицирано мнозинство от две трети – единственият вариант, който самият Орбан определя като „наистина критичен“. При такъв резултат партията би могла да изпълни значителна част от програмата си. Въпреки това, ако мнозинството е крехко, е възможно Орбан да оспори резултатите в съда и да мобилизира поддръжниците си за натиск чрез протести.

Четвъртият сценарий е равенство. Ако крайнодясната Ми Хазанк получи около девет места, а останалите мандати се разделят поравно между „Фидес“ и „Тиса“, именно тя ще се окаже решаващ фактор. Тъй като партията е по-близка до „Фидес“, вероятно ще подкрепи Орбан, но това би създало зависимост и потенциален риск за управлението му. В дългосрочен план „Ми Хазанк“ също ще се стреми да привлича избиратели от „Фидес“, което допълнително усложнява политическата картина.