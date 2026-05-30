Световните институции: Войната може да доведе до недостиг на петрол в пиковия сезон

Пазарите под напрежение, търговията се разклаща

Международната агенция по енергетика (МАЕ), Международният валутен фонд (МВФ), Световната банка и Световната търговска организация (СТО) отправиха сериозно предупреждение: ескалацията на войната в Близкия изток поставя под натиск световните енергийни доставки и засяга най-силно най-уязвимите икономики, пише Reuters, цитирано от БТА.

Пазарите под напрежение, търговията се разклаща

Снимка: iStock

Според институциите конфликтът между САЩ и Израел срещу Иран вече оказва директно влияние върху глобалната търговия и финансовите пазари. Особено тревожна е ситуацията около Ормузкия проток, един от най-важните световни маршрути за транспорт на петрол и природен газ.

Всяко нарушение в този стратегически коридор се отразява незабавно върху цените на енергоносителите и стабилността на доставките в световен мащаб.

Удар върху най-бедните икономики

Въпреки че глобалната икономика все още се определя като „устойчива“, международните организации подчертават, че ефектите от конфликта са силно неравномерни.

Най-тежко засегнати са по-бедните държави, които вече усещат:

повишение на цените на горивата

поскъпване на торовете

засилена икономическа несигурност

риск от загуба на работни места

Спешни разговори между глобалните институции

В четвъртък ръководителите на четирите институции са провели среща, на която са обсъдили възможните икономически последствия от войната и координиран отговор. Това става ясно от тяхно съвместно изявление, публикувано късно в петък.

Политически сигнал от Вашингтон

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще вземе решение относно възможно споразумение с Иран, което би могло да включва удължаване на примирието. Сред обсъжданите елементи са отваряне на Ормузкия проток и ограничаване на иранските ядрени възможности.

Предупреждението: риск от недостиг на петрол

Снимка: pixabay

В общата си позиция институциите подчертават, че ако транспортните потоци не се нормализират, светът може да се изправи пред ускорено изчерпване на петролни запаси, точно преди летния пик на търсенето в Северното полукълбо.

„Ако транспортните потоци не се върнат към нормалното, продължаващото бързо изчерпване на световните петролни запаси преди пиковото лятно търсене… ще създаде нарастващи рискове за сигурността на доставките“, предупреждават институциите.

Комбинацията от военна ескалация, стратегически блокади и нестабилни пазари създава условия за нов глобален енергиен стрес с потенциални последици, които надхвърлят региона и засягат световната икономика като цяло.