Свят В този град наемът е под 1 евро и не се е променял от 500 години

В този град наемът е под 1 евро и не се е променял от 500 години

bTV Бизнес екип

На какви изисквания трябва да отговаряте, за да живеете там?

През последните години не бихме могли да си представим наем на жилище да бъде по-евтин от чаша кафе. В град Фугерай в Германия наемът остава непроменен вече над 500 години — от 1521 г. Основателят му, банкерът Якоб Фугер, създава това селище като убежище за бедни католически работници. Днес, жителите все още плащат символичен наем от около 0,88 евро годишно.

Снимка: Getty Images / iStock

С около 160 обитатели, Фугерай приютява хора с ограничени средства — от възрастни с ниски пенсии до млади хора, които благодарение на евтиния наем успяват да се съсредоточат върху образованието си. За да се класират, кандидатите трябва да са католици, да живеят в Аугсбург поне две години и да докажат финансова нужда. Социалният работник Дорис Херцог координира процеса, като също така поддържа връзка със сегашните жители.

Комплексът функционира като самостоятелно общество и има свои градинари, нощни пазачи и дори билетна каса, където работят обитатели като Илона Барбър. Те изграждат силни връзки помежду си, организират събития и споделят ежедневието си. Вратите на Фугерай се заключват в 22:00 ч., а закъснелите плащат малка такса на портиера. Въпреки че някои правила, като задължителната молитва за фамилията Фугер, се възприемат по-свободно днес, традициите остават живи.

В Германия предупреждават за разпространение на фалшиви банкноти от 20 евро

През вековете Фугерай преживява исторически сътресения – от Тридесетгодишната война до разрушенията по време на Втората световна война, пише CBC. След последвалото възстановяване, днес селото се финансира от инвестиции и туристически приходи. Уникалният модел за социално жилище продължава да се управлява от наследниците на Фугер, като граф Александър Фугер-Бабенхаузен, който настоява, че увеличаването на наема би нарушило първоначалната мисия.

