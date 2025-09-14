В този град наемът е под 1 евро и не се е променял от 500 години

На какви изисквания трябва да отговаряте, за да живеете там?

През последните години не бихме могли да си представим наем на жилище да бъде по-евтин от чаша кафе. В град Фугерай в Германия наемът остава непроменен вече над 500 години — от 1521 г. Основателят му, банкерът Якоб Фугер, създава това селище като убежище за бедни католически работници. Днес, жителите все още плащат символичен наем от около 0,88 евро годишно.

Снимка: Getty Images / iStock

С около 160 обитатели, Фугерай приютява хора с ограничени средства — от възрастни с ниски пенсии до млади хора, които благодарение на евтиния наем успяват да се съсредоточат върху образованието си. За да се класират, кандидатите трябва да са католици, да живеят в Аугсбург поне две години и да докажат финансова нужда. Социалният работник Дорис Херцог координира процеса, като също така поддържа връзка със сегашните жители.

Комплексът функционира като самостоятелно общество и има свои градинари, нощни пазачи и дори билетна каса, където работят обитатели като Илона Барбър. Те изграждат силни връзки помежду си, организират събития и споделят ежедневието си. Вратите на Фугерай се заключват в 22:00 ч., а закъснелите плащат малка такса на портиера. Въпреки че някои правила, като задължителната молитва за фамилията Фугер, се възприемат по-свободно днес, традициите остават живи.

През вековете Фугерай преживява исторически сътресения – от Тридесетгодишната война до разрушенията по време на Втората световна война, пише CBC. След последвалото възстановяване, днес селото се финансира от инвестиции и туристически приходи. Уникалният модел за социално жилище продължава да се управлява от наследниците на Фугер, като граф Александър Фугер-Бабенхаузен, който настоява, че увеличаването на наема би нарушило първоначалната мисия.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN