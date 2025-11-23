BGN → EUR
Свят В този европейският регион се говорят 3 различни езика - ето къде се намира

В този европейският регион се говорят 3 различни езика - ето къде се намира

bTV Бизнес екип

През лятото тук там пристигат до 14 хил. посетители дневно и се отчитат около 37 млн. нощувки годишно

Доломитите се намират между Италия и Австрия и са регион, където се говорят три езика италиански, немски и ладински. Днешната сложна идентичност на района е резултат от векове история. До 1918 г. тези земи са част от Австро-Унгария и остават под управление на Хабсбургите повече от 550 години. След края на Първата световна война те преминават към Италия, което води до ново административно и културно устройство, предава ВВС.

Снимка: Getty Images / iStock

Тази историческа двойнственост едновременно италианска и австрийска се допълва от третата, ладинска традиция, представена от една от най-старите реторомански общности в Европа. Днес трите езика имат равен статут съгласно Статута за автономност на региона от 1972 г. и влиянието им е видимо във всичко: архитектура, диалекти, кулинарни традиции и ежедневни практики. Местната кухня е ярък пример, комбинирайки италиански вкусове с тиролска плътност и ладински рецепти.

Регионът е известен и с високопланинските виа ферата мрежа от метални стълби, въжета и пътеки, първоначално изградени за военни цели по време на Първата световна война. Десетки от тези маршрути, някога използвани за придвижване на войници и боеприпаси, днес се използват от планинари и служат както за приключение, така и за напомняне за тежките сражения в Бялата война. Откритите музеи в зони като Anderter Alpe и Monte Piana съхраняват окопи, тунели и укрепления, и представят един от най-бруталните и високопланински фронтове на войната.

В последните години районът Тре Чиме се превръща и в поле на друга битка тази със свръхтуризма. През лятото тук пристигат до 14 000 посетители дневно, а Южен Тирол общо отчита около 37 милиона нощувки годишно. Това води до задръствания, претоварени пътеки и сериозен натиск върху малките местни общности. В отговор бяха въведени мерки като предварителна регистрация и заплащане за достъп до Тре Чиме ди Лаваредо, както и строги ограничения около популярни места като Лаго ди Брайес.

Новият директор на Колизеума разкри дали в амфитеатъра ще започнат да се организират концерти

Според местните власти тези мерки вече показват ефект, като намаляват хаоса и улесняват управлението на инфраструктурата. В същото време една от ключовите цели на природния парк Тре Чимеостава запазването на контрол в ръцете на местните жители. В много долини на Южния Тирол хотели, ресторанти и планински хижи продължават да се управляват от семейства, а продажбата на бизнес на външни инвеститори често се възприема като неприемлива. Самоопределението и културната автономия са основни ценности, които местните общности смятат за решаващи за своето бъдеще.

