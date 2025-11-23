Това е единственото място на света, където времето не се измерва

Хората нямат часовници и живеят по свой ритъм

Сомарой е малък остров, разположен в община Тромсьо в северна Норвегия, над Северния полярен кръг. Известен със своята зашеметяваща природна красота, бели пясъчни плажове и тюркоазени води, островът привлича посетители, привлечени от драматичните му пейзажи и уникалния феномен на полунощното слънце. В продължение на няколко седмици всяко лято слънцето никога не залязва, обливайки острова в непрекъсната дневна светлина. Това природно явление значително влияе върху ритъма на живот на острова, което води до по-гъвкав, нетрадиционен подход към времето.

През 2019 г. Сомарой попадна в международните заглавия, когато жителите му предложиха да стане първата в света „зона без време“. Идеята беше да се премахнат традиционните концепции за времето през летните месеци, за да се отрази реалността на 24-часовата дневна светлина, която преживяват. Движението имаше за цел да позволи на хората да живеят по-свободно – да работят, да общуват и да спят, когато пожелаят, а не по часовник. Въпреки че кампанията беше отчасти символична и промоционална, тя предизвика глобални разговори за това как хората възприемат времето и се управляват от него.

По време на периодите на 24/7 дневна светлина, жителите са били наблюдавани да се занимават с дейности като плуване, рисуване и пиене на кафе в необичайни часове, като 2 или 4 сутринта.

Животът на Сомарой е тих и фокусиран върху общността. Островът има малко население от няколкостотин души, които разчитат главно на риболов и туризъм за препитание. Без нощ през лятото и дълги, тъмни зими, жителите адаптират рутината си през цялата година. Уникалната среда и начин на живот на Сомарой служат като ярък пример за това как човешкият живот може да бъде оформен от географията и природните ритми, а не от конвенционалните обществени структури.

