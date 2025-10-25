В това село 6000 човека живеят на една улица

Селото често е наричано „Малката Тоскана“

Селата са доста малки и обикновенно тяхната площ е едва няколко улици. Въпреки това в полското село Сулошова привлича вниманието с нещо наистина необичайно. Цялото му население, наброяващо около 6000 души, живее, работи и пазарува на една улица.

Снимка: Getty Images/iStock

Тя се простира на близо девет километра и обхваща всички домове и търговски обекти в района. Разположено само на около 29 километра от Краков, селото е сред зелени и златисти полета и често е наричано „Малката Тоскана“ заради живописните си гледки, пише realestate.

Според Катаржина Биеда, която е местен жител и член на общинския съвет, уникалното оформление на Сулошова от въздуха наподобява формата на листо. Тя обяснява, че това е резултат от исторически избор, когато е било по-практично хората да се настаняват покрай една главна пътна артерия, улесняваща комуникацията и достъпа. И до днес селото запазва тази структура, което го прави едно от най-дългите линейни селища в Полша.

Снимки, направени с дронове, показват вълнообразната форма на улицата, прорязваща мозайка от ниви и гори. През последните години мястото привлича хиляди посетители, особено през пролетта и лятото, които са пленени от неподправената му красота и от спиращата дъха природа.

Снимка: Getty Images/iStock

Освен с уникалната си форма, Сулошова се гордее и с исторически и природни забележителности. Туристите често посещават замъка Пескова Скала и варовиковата скала, наречена Мачуга Херкулеса – 30-метрова формация с отличителен вид, вдъхновил името ѝ. Районът е дом на над 400 пещери, клисури и скални образувания, което го прави привлекателен не само за любопитните, но и за търсачите на приключения.

Основано още през 16 век от аристократичен офицер, селото остава сравнително изолирано, заобиколено от дълги участъци пусти пътища. Но днес, благодарение на социалните мрежи и зашеметяващите въздушни кадри, Сулошова се е превърнало в ново туристическо откритие на Европа.

