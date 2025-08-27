1 USD
1.67796 BGN
Петрол
66.23 $/барел
Bitcoin
$111,825.0
Свят В тази страна кондукторите могат да спрат влака, ако смяната им е приключила

В тази страна кондукторите могат да спрат влака, ако смяната им е приключила

bTV Бизнес екип

Допълнителният труд се възнаграждава с поне 40% над стандартната ставка

Пътуване с влак в Норвегия неочаквано се превърна в повод за дискусия, след като екипажът спря пътуване, за да слезе и да се прибере у дома. Причината е, че работното им време е изтекло и те сктритно го спазват. Пътниците първоначално останали в неведение, а някои слезли от влака, за да разберат защо той не потегля. Оказало се, че причина не е нито техническа повреда, нито инцидент – просто норвежкото трудово законодателство е влязло в сила с пълна сила.

Снимка: Getty Images/iStock

Служителите на влака не са проявили небрежност или безотговорност – те просто са спазили Закона за работната среда, който в Норвегия е един от най-строгите в света. Този закон категорично дефинира работното време – максимум 9 часа на ден или 40 часа седмично, с ясно изразени права на служителите за отказ от допълнителен труд без съответно заплащане. Допълнителният труд се възнаграждава с поне 40% над стандартната ставка, а отказът от работа след края на смяната е напълно допустим. Законът се прилага с такава строгост, че дори работодатели и пътници не оспорват решението на персонала да прекрати работа, пише news18. 

Защо затворите в Норвегия приличат на хотели?

За разлика от страни като Индия, където се очаква служителите – включително машинисти и кондуктори – да изпълнят курса докрай дори при удължено работно време, в Норвегия идеята за професионален дълг не надделява над трудовите права. Там работникът има пълното законово и морално право да напусне поста си, след като часовникът отброи края на смяната. В случая с влака, нямало е нужда от протести или разрешения – норвежките служители просто са приложили закона, а системата ги подкрепя. Няма санкции, няма дисциплинарни мерки – има единствено строго придържане към регулациите.

Компания за потребителски стоки затвори врати у нас и се разширява в Румъния

Случаят предизвика сериозни дебати в чужбина, особено в страни с по-гъвкаво и често експлоататорско отношение към труда. За някои този акт е символ на крайно уважение към правата на служителите, а за други пример за това как законът може да надделее над здравия разум. Факт е обаче, че в Норвегия системата работи в полза на работника, а не на работодателя или институцията. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

