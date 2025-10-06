В тази страна е открито най-голямото находище на мед, злато и сребро

Стойността на откритието е около 337 млрд. долара

Аржентина е направила най-значимото откритие на злато, сребро и мед за последните три десетилетия, съобщава Indian Defence Review, цитиран от БГНЕС. То е оценено на около 337 милиарда долара и е разположено в планинските части на провинция Сан Хуан.

Снимка: istockphoto

Проектът се реализира от компании, които подготвят извличането на ресурса и предлагането му на световния пазар. Макар че Южна Америка отдавна е известна със своя богат минен потенциал, това ново откритие в Аржентина бележи нов етап. Геолози са установили, че находището съдържа над 80 милиона унции благородни метали (или 2268 тона), както и повече от 12 милиона тона мед – всичко това с пазарна стойност от около 337 милиарда долара. Това го прави не само най-голямото откритие от подобен мащаб през последните години, но и изключително перспективен ресурс, който може да превърне Аржентина в един от водещите световни износители на мед и благородни метали.

„Размерът на находището е почти невъзможен за обхващане с обикновени икономически оценки. Общата му стойност може да промени цялостната икономическа посока на Аржентина. Страна, която традиционно разчита основно на износа на земеделски продукти, сега се изправя пред възможността да трансформира своята икономика по начини, които досега изглеждаха немислими“, посочва анализът.

Снимка: Getty Images/iStock

Откритието идва в момент на значително нарастване на световното търсене на мед, особено в контекста на индустрии като електромобилите и възобновяемата енергия. В условията на глобален стремеж към по-екологични технологии, нуждата от мед става все по-неотложна. Новото откритие позиционира Аржентина като важен играч в прехода към зелена енергия. Като потенциален водещ производител на мед, страната може да намали зависимостта от традиционните доставчици като Чили и Перу, предлагайки конкурентни цени и по-стабилни доставки – нещо особено ценно за развитите икономики, които търсят надеждни източници на минерали в условията на геополитическа нестабилност.

Паралелно с това, наскоро беше обявено и ново откритие на злато в някогашната затворена мина Доропо, разположена в североизточната част на Кот д’Ивоар. Компанията, която отговаря за разработката, твърди, че мината има потенциал за производство от над 100 тона. Проектът предвижда строителни дейности в продължение на две години, стартиращи в началото на 2026 г., и вече е обезпечен с инвестиции на стойност няколко милиарда долара.

