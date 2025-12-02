В тази европейска страна цената на цигарите стига 36 лв.

България ли е най-евтината страна за покупка на цигари?

Според последните данни на Евростат , почти всеки четвърти човек в Европейския съюз на възраст 15 и повече години е пушил през 2023 г. Пазарът на цигари в Европа през 2025 г. изглежда по-разнообразен от всякога, а разходите за пушачите варират драстично от държава до държава. Ного често високите цени не им пречи да започнат деня си с чаша кафе и една цигара. Но всъщност колко струва да пушиш в Европа

Най-скъпата цигара

Снимка: iStock

Към 2025 г. най-скъпата страна от ЕС за закупуване на цигари е Ирландия, като кутия от 20 цигари се продава на дребно на цена от 18,94 евро, което се равнява на около 36 лв, следвана от Франция с 14,25 евро. Това показват данни на Statista. Цените на цигарите в Европа се определят от съответните данъци, налагани във всяка от държавите членки, и се състоят от специфично акцизно плащане за 1000 цигари и адвалорна ставка върху препоръчителната цена на дребно.

Данните покацват, че в България цената на цигарите е най-ниска - 3,69 евро.

Данъци върху тютюна

Снимка: iStock

Разликите в цените на цигарите често са резултат от различните данъци върху тютюна в различните европейски страни. Във Финландия , където цената на кутия цигари е сравнително висока, данъкът върху тютюна съставлява повече от 70% от цената.

При сравняване на цените на цигарите с дела на лицата, които в момента пушат цигари , пури, пурети или лула в европейските страни, се наблюдава обща тенденция. Много от тези страни с относително високи цени на цигарите имат сравнително по-нисък дял на пушачите. Въпреки това много други фактори могат да повлияят на тютюнопушенето.

Консумация на цигари в Германия

Снимка: iStock

В Германия най-популярният вид цигари са марковите цигари, следвани от фино нарязания тютюн. Средната цена на цигарите в Германия непрекъснато се е увеличавала през последния половин век. Особено голямо увеличение е наблюдавано между 2000 и 2005 г. Развитието на средната цена на цигарите и данъкът върху тютюна в Германия са корелирани. Повишаването на цената на цигарите доведе до намаляване на средната консумация на (обложени с данък) цигари в Германия . През 2000 г. средно са се консумирали 382 милиона цигари на ден. За разлика от това, през 2024 г. са се пушили средно 181 милиона цигари на ден.

