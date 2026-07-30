×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.138 BGN
Петрол
82.62 $/барел
Bitcoin
$63,904.4
Последвайте ни
1 USD
1.138 BGN
Петрол
82.62 $/барел
Bitcoin
$63,904.4
Свят В тази държава бензинът е 15 пъти по-евтин от минералната вода

В тази държава бензинът е 15 пъти по-евтин от минералната вода

bTV Бизнес екип

Страната разполага с най-големите петролни резерви

В Либия литър бензин струва едва около 0,03 долара, докато бутилка минерална вода се продава за приблизително 0,45 долара. Това означава, че горивото е около 15 пъти по-евтино от водата. Страната разполага с най-големите петролни резерви в Африка и добива значителни количества суров петрол за вътрешния пазар. Освен това правителството субсидира сериозно горивата с цел да поддържа социалната стабилност, а крайните цени се определят чрез държавно регулиране. 

Снимка: iStock

В същото време водата поскъпва заради ограничения ресурс и затрудненията при доставките. Сухият климат и ограничените водни ресурси увеличават разходите за осигуряване на чиста вода, а поддръжката на инфраструктурата допълнително оскъпява доставките. Така в Либия водата струва многократно повече от горивото. 

Не е Швейцария: Това е най-богатата държава в Европа по доход на човек

В момент, когато високите цени на горивата оказват натиск върху домакинствата в много части на Африка, няколко държави продължават да поддържат едни от най-ниските цени на бензина в света. Според данни на GlobalPetrolPrices за май 2026 г., след Либия се нареждат Ангола с цена от 0,327 долара за литър, Алжир - 0,355 долара, Египет - 0,454 долара, Судан - 0,700 долара, Тунис - 0,879 долара, Нигер - 0,897 долара, Нигерия - 0,935 долара, Габон - 1,065 долара и Етиопия - 1,067 долара.

Повечето от тези държави са сред големите производители или износители на петрол и природен газ, а ниските цени се дължат основно на държавни субсидии и контрол върху пазара. В Ангола и Алжир правителствата поддържат ниски цени чрез директни субсидии, Египет продължава да регулира пазара въпреки икономическите предизвикателства, а в Тунис помощите за горивата остават важен социален механизъм. В Нигерия цените се повишиха след частичното премахване на субсидиите, но страната все още е сред най-достъпните пазари за горива в Африка.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Администрацията на Тръмп забранява новите китайски хуманоидни роботи
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

От Apple до собствена компания със $100 млн. инвестиции: Българинът, който превърна лицето в ключ
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Недостиг на кадри, слаба реклама и липса на стратегия: Какво спира развитието на българския туризъм?
Стефани Боова

Стефани Боова

„Най-добрите десерти са направените с любов“: Как един французин донесе вкуса на кроасани в сърцето на София?

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата