В тази държава бензинът е 15 пъти по-евтин от минералната вода

Страната разполага с най-големите петролни резерви

В Либия литър бензин струва едва около 0,03 долара, докато бутилка минерална вода се продава за приблизително 0,45 долара. Това означава, че горивото е около 15 пъти по-евтино от водата. Страната разполага с най-големите петролни резерви в Африка и добива значителни количества суров петрол за вътрешния пазар. Освен това правителството субсидира сериозно горивата с цел да поддържа социалната стабилност, а крайните цени се определят чрез държавно регулиране.

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В същото време водата поскъпва заради ограничения ресурс и затрудненията при доставките. Сухият климат и ограничените водни ресурси увеличават разходите за осигуряване на чиста вода, а поддръжката на инфраструктурата допълнително оскъпява доставките. Така в Либия водата струва многократно повече от горивото.

В момент, когато високите цени на горивата оказват натиск върху домакинствата в много части на Африка, няколко държави продължават да поддържат едни от най-ниските цени на бензина в света. Според данни на GlobalPetrolPrices за май 2026 г., след Либия се нареждат Ангола с цена от 0,327 долара за литър, Алжир - 0,355 долара, Египет - 0,454 долара, Судан - 0,700 долара, Тунис - 0,879 долара, Нигер - 0,897 долара, Нигерия - 0,935 долара, Габон - 1,065 долара и Етиопия - 1,067 долара.

Повечето от тези държави са сред големите производители или износители на петрол и природен газ, а ниските цени се дължат основно на държавни субсидии и контрол върху пазара. В Ангола и Алжир правителствата поддържат ниски цени чрез директни субсидии, Египет продължава да регулира пазара въпреки икономическите предизвикателства, а в Тунис помощите за горивата остават важен социален механизъм. В Нигерия цените се повишиха след частичното премахване на субсидиите, но страната все още е сред най-достъпните пазари за горива в Африка.