Не е Швейцария: Това е най-богатата държава в Европа по доход на човек

БВП на глава от населението се използва широко при определянето на най-богатите държави

Най-богатите държави в света невинаги са и най-големите икономики. През 2026 г. по номинален БВП на човек Люксембург е начело с около 154 000 долара на човек, следван от Ирландия и Швейцария. Повечето държави в челото на класацията са малки икономики с високи доходи, които са финансови центрове или разполагат със значителни природни ресурси, пише Union Citizenship.

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Понятието „най-богата държава“ може да има различно значение според използвания показател. То може да се отнася както до страната с най-голяма икономика, измерена чрез общия БВП, така и до тази с най-висок БВП на глава от населението. Докато общият БВП показва размера на икономическата активност, БВП на човек дава представа за средния просперитет на населението. Именно затова държави като Люксембург, с население от около 650 хил. души, могат да изпреварят многократно по-големи икономики - сравнително високият им БВП се разпределя между малък брой жители, което води до значително по-висок среден доход.

БВП на глава от населението се използва широко при определянето на най-богатите държави, тъй като показва средното икономическо производство и доход на човек, докато общият БВП измерва единствено икономическата мощ на дадена страна. Макар този показател да не е съвършена мярка за благосъстояние, той обикновено е свързан с по-висок жизнен стандарт и по-развити икономики.

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Според прогнозите на Международния валутен фонд за 2026 г. именно малките, развити държави с високотехнологични индустрии, силен финансов сектор или богати природни ресурси са сред лидерите по този показател. Всички използвани данни са базирани на прогнозите на МВФ от изданието World Economic Outlook от октомври 2025 г., като стойностите са изчислени в текущи щатски долари.

Според прогнозите на МВФ първото място в света по номинален БВП на глава от населението през 2026 г. заема Лихтенщайн с около 246 700 долара на човек, благодарение на силния финансов сектор и високотехнологичното производство. Следват Люксембург с приблизително 154 100 долара, Ирландия с около 135 200 долара, Швейцария с близо 118 200 долара и Исландия с около 108 600 долара. Втората половина на първата десетка включва Сингапур с около 99 000 долара, Норвегия с 96 600 долара, Съединените щати с 92 900 долара, Дания с 82 700 долара и Нидерландия със 77 900 долара на човек. Всяка от тези държави дължи високите си позиции на различни фактори - от финансови услуги и високотехнологични индустрии до природни ресурси, международна търговия и инвестиции.