Балканска страна търси сезонни работници за 3000 евро

Какви професионалисти се търсят?

С наближаването на летния сезон на Адриатическо море, търесенето на работници нараства значително. Jobs Infostud посочва, че според оценки от Хърватия ще са наобходими около 70 000 сезонни работници в туризма, което е с около 5000 повече от миналата година, пише сръбското издание на N1.

Подобна ситуация очакваме и в Черна гора, където е изчислено, че за предстоящия сезон са необходими окобо 25 000 сезонни работници, а само в Будва поне 5000 в туризма и хотелиерството.

Какви пари предлагат?

Работодателите най-често търсят сервитьори, готвачи , помощник-готвачи, помощник-работници в кухнята, както и хигиенисти и камериерки. Освен това търсим аниматори, рецепционисти и работници по поддръжката, които са необходими за функционирането на хотели и туристически комплекси.

Що се отнася до доходите, сервитьорите могат да очакват месечна заплата от около 1200 до 1600 евро, докато барманите печелят между 1400 и 1600 евро. Рецепционистите могат да разчитат на около 1300 до 1500 евро, докато работниците по поддръжката и майсторите обикновено печелят между 1100 и 1300 евро. Търговците са търсени и в туристическите райони, чиито заплати могат да достигнат от 1600 до 1800 евро, според данни от уебсайта Poslovi Infostud.

В кухнята все още има най-голямо търсене на готвачи, чиито заплати варират от 1800 до 2500 евро, докато готвачите могат да печелят до 3000 евро на месец.

Майсторите на скара могат да очакват да печелят между 1400 и 1900 евро, докато майсторите на пица също са с голямо търсене, със заплати между 1900 и 2500 евро. Помощник-готвачите печелят между 1400 и 1800 евро, а помощник-кухненските работници - от 900 до 1400 евро.

Данните на Infostud показват още, че най-голям брой кандидатури са регистрирани за позициите рецепционисти, камериерки и кухненски помощници, докато броят на кандидатите за по-квалифицирани позиции като готвачи, сладкари, майстори на скара и майстори на пица е по-малък.