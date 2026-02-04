В Сенегал награждават шампионите от турнира за Купата на африканските нации с бонуси от $130 000 и парцели земя (СНИМКИ)

Президентът Басиру Диомайе Файе благодари на тима за донесената на страната радост, както и на домакина Мароко

Сенегал предизвика истински фурор, след като триумфира с Купата на африканските нации. Това се случи, след като “Лъвовете на Теранга” се справиха с домакина Мароко с 1:0 след продължения във финала, който бе белязан от скандали и напрежение.

Снимка: Beinsports.com

Как финалът се превърна в зрелище?

В края на редовното време на двубоя драмата ескалира. Сенегал вкара гол след корнер, но попадението бе отменено заради нарушение. В добавеното време съдията отсъди дузпа за Мароко, което предизвика бурна реакция и сенегалците напуснаха терена. След дълго прекъсване играта бе подновена. За победителите Пап Гейе бе точен за 1:0 в началото на първото продължение, а до края на срещата въпреки натиска на Мароко, сенегалците удържаха и спечелиха.

Снимка: Аpanews.net

Какви са бонусите за триумфа на Сенегал?

Президентът на Сенегал Басиру Диомайе Файе обеща парични премии от над $130 000 и парцели земя на всеки играч, донесъл златото на страната му от турнира, което е вторo в историята (б.а. - след тoва от 2021 г.). Самият той потвърди това по време и на шампионския парад на тима, който се проведе в Дакар пред хиляди щастливи привърженици.

Това означава, че Файе ще раздаде общо $3.7 млн. на всички 28 футболисти, както и 1500 квадратни метра земя в парцели по крайбрежието. Освен това, членовете на футболната федерация на Сенегал също ще получат премии - близо $90 000 и парцели от 1000 квадратни метра.

Допълнителни награди от близо $36 000 и парцели от 500 квадратни метра ще бъдат връчени на членовете на сенегалската делегация.

Снимка: Cem Ozdel/Anadolu/Getty Images

Похвалите на Басиру Диомайе Файе

Президентът на Сенегал не пропусна да похвали футболния отбор на страната в столицата Дакар във вторник след победата им за Купата на африканските нации. Файе отправи специални поздравления към играча Садио Мане, който е смятан за герой на неделния финал. На ветерана бе отдадено признание за това, че е запазил спокойствие и е убедил отбора си да се върне на терена, за да доиграе мача.

“Садио Мане е много повече от просто играч“, каза Файе, след като шампионският парад на отбора пристигна в президентския дворец.

„Скъпи лъвове, вие почетохте повереното ви знаме. Почетохте Сенегал. Вие показахте с пример, че когато сенегалският народ продължава напред заедно, с дисциплина и увереност, няма предизвикателство, което да е извън неговия обсег”, добави президентът на Сенегал.

Поздравления за Мароко

Снимка: Iris-france.org

Самият държавник отправи благодарности и към Мароко за гостоприемството по време на турнира, който се проведе в периода от 21 декември 2025 г. до 18 януари 2026 г.

„Изказвам най-дълбоката си благодарност и голяма признателност към братския народ на Кралство Мароко за огромните усилия в организирането на Купата на африканските нации“, заяви сенегалският лидер. „От името на сенегалския народ изказвам искрена благодарност към Негово Величество крал Мохамед VI и към мароканския народ за топлото им посрещане, гостоприемството и грижите, оказани на нашата делегация и всички участващи отбори.“

Отвъд футбола, посланието обхвана по-дълбокия смисъл на АФКОН. То подчертава как турнирът за пореден път служи като мост между нации, култури и хора от целия континент Африка. Организацията, гостоприемството и вниманието към детайлите на Мароко бяха похвалени, затвърждавайки нарастващата му репутация на домакин на големи африкански и световни спортни събития.

Проблемите на Сенегал

Триумфът и обещаните премии идват в момент, в който Сенегал се бори с дългове, които според Международния валутен фонд, са достигнали 132% от БВП в края на 2024 г., след като настоящото ръководство разкри милиарди дългове, които не бяха докладвани от предишната администрация. МВФ замрази програма за отпускане на заеми в размер на $1.8 млрд., заради противоречията, принуждавайки Сенегал да разчита в голяма степен на регионални търгове за дълг, за да посрещне финансовите си нужди. Тази седмица представител на МВФ ще има официална визита в африканската страна.

За историята

Това е втората титла на Сенегал в турнира за Купата на африканските нации. През 2021 г. “Лъвовете на Теранга” побеждават Египет с 4:2 след дузпи във финала, който се провежда в Камерун. Тогава играчите са получили бонуси на стойност $90 000 и парцели земя от 200 квадратни метра.

Патрис Мотсепе, президент на Африканската футболна конфедерация, съобщи през декември, че победителите в 35-то издание на турнира в Мароко ще прибера $10 млн. от наградния фонд.

