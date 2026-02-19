В наша съседка може да получите обезщетение, ако кола ви напръска на улицата

Какво казва законът?

Дъждът в Скопие не е просто метеорологично явление. Той се превръща в изпитание за нервите, инфраструктурата и културата на движение в града. При проливен дъжд улиците се изпълват с локви, а калта и водата се превръщат в капан за всеки пешеходец, пише македонското издание Денар.

Почти като неписано правило, вместо шофьорите да намалят скоростта, пешеходците инстинктивно скачат настрани, сякаш са виновни, че се намират на тротоара. От правна гледна точка обаче ситуацията е различна.

Какво казва законът

Съгласно правилата за безопасност на движението, водачът е длъжен да съобрази скоростта си с пътните и метеорологичните условия. Това означава, че при наличие на вода на пътя, намалена видимост и риск от опръскване на пешеходци, шофирането трябва да бъде такова, че да не причинява вреда или неудобство.

Несъобразената скорост не е само тази, която превишава разрешената. Тя може да бъде и напълно законна на хартия, но неподходяща за конкретните условия на пътя.

Правни експерти посочват, че опръскването на пешеходец с вода от локва може да се тълкува като причиняване на материални щети. Ако бъдат повредени дрехи, обувки или лични вещи, съществува основание за иск за обезщетение.

Защо на практика е трудно да се търси отговорност

Въпреки правната възможност, на практика доказването е трудно. Необходимо е:

да се запише регистрационният номер на автомобила;

да има свидетели или записи от камери;

при сериозни щети – да се уведоми полицията.

Повечето хора се отказват от подобни действия и продължават по пътя си – мокри и ядосани. Експертите по пътна безопасност смятат, че основният проблем е културен. В обществото често преобладава нагласата, че шофьорът има предимство пред пешеходеца.

На теория обезщетение може да бъде поискано, но малко хора биха стигнали до съд заради повредено палто или обувки.

Отговорността на институциите

Експертите напомнят, че местните власти също носят отговорност. Лошата канализация, разкопаните улици и неподдържаната инфраструктура водят до образуването на големи локви.

Дори внимателен шофьор може да попадне в ситуация, при която водата пръска по-високо от очакваното. Това обаче не го освобождава от задължението да намали скоростта – напротив.

