В наша съседка може да платите за билет за автобус с....20 клякания?

Какво представлява билета?

През 2021 г. жителите на Клуж-Напока, Западна Румъния, получиха необичайна възможност да пътуват безплатно с градския транспорт – срещу малко физическо усилие. В рамките на здравна кампания, инициирана от спортното събитие „Спортен фестивал“, гражданите можеха да спечелят билет за автобус, като направят 20 клека в рамките на две минути. Това разбираме от информация, публикувана на официалната страница на Европейската комисия.

Какво представлява билета?

Така нареченият „здравен билет“ беше валиден за едно пътуване с обществения транспорт в града. Обикновената цена на такъв билет в Клуж-Напока е 2,5 румънски леи (около 0,5 евро), но през кампанията той можеше да бъде получен напълно безплатно чрез кратко физическо упражнение.

Цел на инициативата

Основната цел на проекта беше да насърчи хората да включат повече движение и спорт в ежедневието си. Избраното упражнение, а именно клякането, е базово, лесно изпълнимо и носи значителни ползи за здравето, което го прави подходящо за широка аудитория.

Как работеше кампанията?

Инициативата, известна като „клекове срещу билети“, стартира през 2021 г. с поставянето на специална кабина, оборудвана с видеокамера, на автогара Memorandului Sud (Memo Sud). Кампанията беше организирана от „Спортен фестивал“ с подкрепата на кметството и Общинския съвет на Клуж-Напока.

Първоначално проектът беше замислен като двуседмичен пилотен тест, но интересът надхвърли очакванията на организаторите и инициативата беше удължена до края на годината.

Успех и подкрепа

Само през първите две седмици бяха издадени 14 500 здравни билета, което значително надхвърли първоначалните прогнози. Разходите за билетите бяха покрити от частни партньори на кампанията – NTT DATA Romania, AROBS и Terapia.

Кампанията се превърна в добър пример за това как малки, креативни инициативи могат да мотивират хората да водят по-активен и здравословен начин на живот.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN