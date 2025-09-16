България в топ 3 на най-точните влакове: Коя държава е на челната позиция?

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Автомобилен гигант съкращава 1000 души в един от заводите си
Заводът ще работи само на една смяна на ден от януари 2026 година
Освен точността на самите влакове, някои организации също така оценяват качеството на железопътните гари в Европа
Швейцария обикновено оглавява класациите, когато се разглежда точността на влаковете в цяла Европа, но какво е положението конкретно в рамките на Европейския съюз? Дискусия по темата се разрази, след като транспортният министър на Испания, Оскар Пуенте, заяви, че испанските влакове на средни и дълги разстояния са вторите най-точни в Европа.
„Степента на точност на нашата национална железопътна компания Renfe е втората най-висока на континента, след Швейцария, и значително по-добра от тази на Германия, Италия и Франция“, посочи Пуенте в изявление на 4 септември.
Швейцария редовно е поставяна сред страните с най-надеждни железопътни услуги, според редица проучвания и туристически платформи. В изследване на екологичната организация „Транспорт и околна среда“, швейцарската федерална железопътна компания заема първо място по надеждност, в компанията на нидерландския оператор Nederlandse Spoorwegen. Италия пък се класира най-добре, ако се отчетат и допълнителни критерии като цена на билетите и удобство при резервация.
Европейската комисия също събира собствени данни за точността на железопътните услуги в ЕС. Тя обаче отбелязва, че различните държави прилагат различни определения за „точност“, което прави директното сравнение по-трудно. Според публикуваните през юли данни, Нидерландия води класацията при влаковете на дълги разстояния и високоскоростните линии в ЕС, като 88% от влаковете пристигат навреме (т.е. с до 5 минути закъснение).
След Нидерландия се нарежда Белгия със същия процент, но с леко отстъпление спрямо предходни години, следвана от България с 87%. Дания е на четвърта позиция, а Испания заема петото място. Това означава, че Испания действително попада сред водещите по точност железопътни мрежи в ЕС и изпреварва Германия, Италия и Франция, както подчерта Пуенте. Средното ниво за ЕС при влаковете на дълги разстояния и високоскоростните линии е също 87%.
Най-точни в тази категория са Латвия, Естония, Австрия, Финландия и Дания. Испания е на девето място, но отново се представя по-добре от останалите големи държави в ЕС. Данните показват, че регионалните услуги в Германия и Италия изостават значително от средното за блока. Независимо от това, испанските влакове остават далеч по-точни в сравнение с железопътната мрежа на Румъния, която се нарежда на последно място както при дългите, така и при регионалните маршрути.
Освен точността на самите влакове, някои организации също така оценяват качеството на железопътните гари в Европа. Групата „Център за избор на потребителите“ наскоро публикува Индекса на европейските жп гари за 2025 г., който разглежда 50-те най-натоварени станции. И тук Швейцария доминира — централната гара в Цюрих е класирана като най-добрата в Европа според критерии като достъпност, възможности за закупуване на билети и железопътно покритие.
Следват главната гара във Вроцлав (Полша) и тази в Берн (Швейцария). В челната петица попадат още Берлин Хауптбанхоф и Лондон Падингтън. Швейцария, Великобритания и Нидерландия имат по две станции в топ 10. Испания е представена само с една гара – мадридската Пуерта де Аточа, която заема 18-то място в класацията.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Заводът ще работи само на една смяна на ден от януари 2026 година
Емблематичният актьор си отиде на 89-годишна възраст
Защо не е добре да оставяме зарядните устройства постоянно включени?