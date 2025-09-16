България в топ 3 на най-точните влакове: Коя държава е на челната позиция?

Освен точността на самите влакове, някои организации също така оценяват качеството на железопътните гари в Европа

Швейцария обикновено оглавява класациите, когато се разглежда точността на влаковете в цяла Европа, но какво е положението конкретно в рамките на Европейския съюз? Дискусия по темата се разрази, след като транспортният министър на Испания, Оскар Пуенте, заяви, че испанските влакове на средни и дълги разстояния са вторите най-точни в Европа.

Снимка: iStock

„Степента на точност на нашата национална железопътна компания Renfe е втората най-висока на континента, след Швейцария, и значително по-добра от тази на Германия, Италия и Франция“, посочи Пуенте в изявление на 4 септември.

Швейцария редовно е поставяна сред страните с най-надеждни железопътни услуги, според редица проучвания и туристически платформи. В изследване на екологичната организация „Транспорт и околна среда“, швейцарската федерална железопътна компания заема първо място по надеждност, в компанията на нидерландския оператор Nederlandse Spoorwegen. Италия пък се класира най-добре, ако се отчетат и допълнителни критерии като цена на билетите и удобство при резервация.

Какво показват данните на Европейската комисия?

Европейската комисия също събира собствени данни за точността на железопътните услуги в ЕС. Тя обаче отбелязва, че различните държави прилагат различни определения за „точност“, което прави директното сравнение по-трудно. Според публикуваните през юли данни, Нидерландия води класацията при влаковете на дълги разстояния и високоскоростните линии в ЕС, като 88% от влаковете пристигат навреме (т.е. с до 5 минути закъснение).

Снимка: iStock

След Нидерландия се нарежда Белгия със същия процент, но с леко отстъпление спрямо предходни години, следвана от България с 87%. Дания е на четвърта позиция, а Испания заема петото място. Това означава, че Испания действително попада сред водещите по точност железопътни мрежи в ЕС и изпреварва Германия, Италия и Франция, както подчерта Пуенте. Средното ниво за ЕС при влаковете на дълги разстояния и високоскоростните линии е също 87%.

Най-точни в тази категория са Латвия, Естония, Австрия, Финландия и Дания. Испания е на девето място, но отново се представя по-добре от останалите големи държави в ЕС. Данните показват, че регионалните услуги в Германия и Италия изостават значително от средното за блока. Независимо от това, испанските влакове остават далеч по-точни в сравнение с железопътната мрежа на Румъния, която се нарежда на последно място както при дългите, така и при регионалните маршрути.

Качеството на железопътните гари

Освен точността на самите влакове, някои организации също така оценяват качеството на железопътните гари в Европа. Групата „Център за избор на потребителите“ наскоро публикува Индекса на европейските жп гари за 2025 г., който разглежда 50-те най-натоварени станции. И тук Швейцария доминира — централната гара в Цюрих е класирана като най-добрата в Европа според критерии като достъпност, възможности за закупуване на билети и железопътно покритие.

Следват главната гара във Вроцлав (Полша) и тази в Берн (Швейцария). В челната петица попадат още Берлин Хауптбанхоф и Лондон Падингтън. Швейцария, Великобритания и Нидерландия имат по две станции в топ 10. Испания е представена само с една гара – мадридската Пуерта де Аточа, която заема 18-то място в класацията.

