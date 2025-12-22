В Гърция ще може да се теглят пари в брой и от магазините

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Гърция въвежда теглене на пари в брой от магазините.
При покупка от магазините клинтът може да изтегли и пари в брой без банкомат, информират гръцките банки. Тази транзакция влиза в сила от началото на следващата година.
Гърция използва опита на други европейски страни, където този начин на теглене е въведен.
Необходимо е клиентът да информира касиера на магазина, че при заплащане например на покупка от 70 евро желае да получи още 30 евро в брой. Това е в удобство на клиентите, които имат нужда от някаква сума в брой, съобщава БНР.
Услугата се въвежда изключително за дебитни карти и то в магазини за хранителни стоки, но ще я има и в други търговски обекти.
Все още банките не са фиксирали до каква сума може да се получи в брой. Очаква се това да са суми до 100 евро.
В другите европейски страни, където се прилага тази система, се отчита,че се е увеличило посещението на клиентите в магазините и те често прибягват до получаване на пари в брой, което им спестява време и търсене на банкомат.
