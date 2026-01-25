Гръцки остров предлага безплатно престой, ако се грижите за улични котки

Какво включват задълженията за грижата?

За любителите на котки с малко свободно време се появи мечтана възможност да прекарат месец в Гърция, като помагат за грижите на спасени животни и същевременно преживеят уникално приключение. Остров Сирос е дом на приблизително 3000 бездомни котки. От 90-те години на миналия век благотворителни организации като Syros Cats работят по управление на популацията, стерилизация и осигуряване на всекидневни грижи за котките, предава Daily Mail.

Благотворителната организация търси доброволци, готови да помогнат с всички аспекти на грижата за котки за минимум един месец. В замяна кандидатите получават безплатно настаняване, закуска и комунални услуги, като посвещават по пет часа на ден, пет дни в седмицата за хранене, почистване и гушкане на животните.

Ежедневните задължения включват почистване на тоалетни, груминг, работа в градината, помощ при улавянето на диви котки, даване на лекарства и придружаване на болни, ранени или неваксинирани котки на ветеринар. Доброволците също така взаимодействат с посетителите и ги разхождат из острова. Не се препоръчва да взимат болни или увредени котки без първо да се консултират с организацията, тъй като може да има специфични грижи или вече поети от други лица.

Предишен опит като ветеринарни медицински сестри или работа с диви котки увеличава шансовете за одобрение, докато кандидати под 25 години рядко се приемат заради нуждата от самостоятелност. Само четирима доброволци са на острова едновременно, често от различни части на света, което изисква толерантност и уважение към различията в обичаи, пол и убеждения. Всеки получава собствена спалня, но кухнята, банята и общите помещения се споделят с останалите.

В момента приемът за 2026 г. е затворен заради огромен интерес, но Syros Cats насърчава бъдещите кандидати да следят социалните ѝ медийни канали. Кандидатите трябва да попълнят формуляр за запитване, да обяснят мотивацията си и да предоставят информация за предишния си опит с котки. Освен безплатното настаняване, закуска и комунални услуги, доброволците покриват разходите за пътуване и храна за обяд и вечеря, а гражданите извън ЕС могат да останат до три месеца в рамките на шестмесечен период според правилата на Шенген.

