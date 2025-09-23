Усман Дембеле със "Златната топка": Колко ще получи футболистът за наградата?

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Усман Дембеле спечели „Златната топка“ за 2025 година след блестящ сезон с Пари Сен Жермен. През миналия сезон Дембеле отбеляза 35 гола и направи 16 асистенции в 53 мача за ПСЖ във всички турнири. След успеха си, звездата на Пари Сен Жермен беше избран за №1 през 2025 г. в анкетата на "Франс Футбол" и се превърна в едни от най-високоплатените футблисти.
Самата „Златна топка“ няма парична стойност като награда — победителят получава статуетка, чиято стойност е около 3000 евро. Въпреки това, победата води до значителни допълнителни приходи чрез бонуси от клуба и нови спонсорства. За Дембеле, подобен триумф означава не само престиж, но и рязко покачване на стойността му като играч, пише Marca.
Според Celebrity Net Worth, нетното състояние на френския национал възлиза на около 30 милиона евро. Тази сума обхваща заплатите му от клубове, рекламни договори и бонуси, получавани за представяне. Към 2025 г., на 28-годишна възраст, той е не само един от най-добрите, но и сред най-доходоносните играчи в Лига 1 — макар и все още на известно разстояние от финансовите върхове на Килиан Мбапе или Лионел Меси.
Годишната заплата на Дембеле в ПСЖ се оценява на около 15 милиона евро, което означава седмично възнаграждение от приблизително 300 000 евро. Тази сума може да нарасне значително благодарение на бонуси, обвързани с голове, мачове и успехи на клуба в турнири като Шампионската лига. Заплатата не е единственият му източник на доходи. Дембеле печели допълнително и от рекламни споразумения с марки за спортна екипировка, както и от различни маркетингови права.
