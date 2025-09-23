Усман Дембеле със "Златната топка": Колко ще получи футболистът за наградата?

Годишната заплата на Дембеле в ПСЖ се оценява на около 18 млн. долара

Усман Дембеле спечели „Златната топка“ за 2025 година след блестящ сезон с Пари Сен Жермен. През миналия сезон Дембеле отбеляза 35 гола и направи 16 асистенции в 53 мача за ПСЖ във всички турнири. След успеха си, звездата на Пари Сен Жермен беше избран за №1 през 2025 г. в анкетата на "Франс Футбол" и се превърна в едни от най-високоплатените футблисти.

Каква е стойността на „ Златната топка“?

Самата „Златна топка“ няма парична стойност като награда — победителят получава статуетка, чиято стойност е около 3000 евро. Въпреки това, победата води до значителни допълнителни приходи чрез бонуси от клуба и нови спонсорства. За Дембеле, подобен триумф означава не само престиж, но и рязко покачване на стойността му като играч, пише Marca.

Какво е състоянието на футблиста?

Според Celebrity Net Worth, нетното състояние на френския национал възлиза на около 30 милиона евро. Тази сума обхваща заплатите му от клубове, рекламни договори и бонуси, получавани за представяне. Към 2025 г., на 28-годишна възраст, той е не само един от най-добрите, но и сред най-доходоносните играчи в Лига 1 — макар и все още на известно разстояние от финансовите върхове на Килиан Мбапе или Лионел Меси.

Годишната заплата на Дембеле в ПСЖ се оценява на около 15 милиона евро, което означава седмично възнаграждение от приблизително 300 000 евро. Тази сума може да нарасне значително благодарение на бонуси, обвързани с голове, мачове и успехи на клуба в турнири като Шампионската лига. Заплатата не е единственият му източник на доходи. Дембеле печели допълнително и от рекламни споразумения с марки за спортна екипировка, както и от различни маркетингови права.

