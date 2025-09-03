Преди мача България-Испания: Кои са най-високоплатените играчи от двете държави?

Ламин Ямал струва над пет пъти повече от целия български състав

Мачът между България и Испания, който ще се проведе утре, се очаква да бъде най-голямото футболно събитие на годината у нас. Събитието привлича внимание не само заради сблъсака на терена, но и заради зашеметяващата стойност на звездите в състава на „Ла Фурия Роха“. Най-яркото име в този момент е Ламин Ямал - едва 18-годишен талант на Барселона, чиято пазарна оценка вече достига рекордните 200 милиона евро.

Най-скъпите футболисти от Испания?

Снимка: Getty Images

Ламин Ямал е най-скъпият футболист в целия испански състав и един от най-високо оценяваните в света. Това показват данните от Transfermarkt. Неговата експлозивна скорост, техниката и способността да решава мачове превръщат всеки негов двубой в събитие, а срещата с България не прави изключение.

До него в класацията на най-скъпите играчи на Испания са други две звезди от световна величина:

Педри (22 г., „Барселона“) – централен полузащитник, оценен на 140 милиона евро. Той е моторът в средата на терена и често сравняван с легенди като Андрес Иниеста заради визията и пасовете си.

Родри (29 г., „Манчестър Сити“) – един от най-добрите дефанзивни халфове в света, оценен на 110 милиона евро. Водач на терена, който балансира отбора и диктува темпото.

Сборната стойност само на тези трима играчи надхвърля 450 милиона евро – сума, която е трудно дори да се сравнява с целия бюджет на някои национални футболни федерации.

Колко струват най-добреплатените българи?

Най-високо оценени на пазара са тримата български футболисти – Кирил Десподов, Илия Груев и Марин Петков.

Със своята пазарна стойност от 8 милиона евро, Десподов (28 г., ПАОК Солун) се нарежда на първо място, утвърждавайки се като ключова фигура в нападението.

Защитният халф Илия Груев (25 г., „Лийдс Юнайтед“) е оценен на 5 милиона евро. Младият талант Марин Петков (21 г., „Левски“) заема трета позиция с пазарна стойност от 3 милиона евро, демонстрирайки голям потенциал за бъдещо развитие и евентуален трансфер в чужбина.

Само Ламин Ямал е приблизително пет пъти по-добре платен, отколкото целият български състав. Данните от Transfermarkt показват, че целият национален отбор на България е с пазрана стойност от 37 650 000 евро.

Мачът за българския отбор ще бъде огромно предизвикателство, но и шанс да се изправи срещу футболисти, които вече пишат история.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN