„Резен диня“ за 39 долара: Това ли е най-скъпият коктейл на US Open?

Откритото първенство на САЩ по тенис тази година предложи нова звезда извън корта – коктейлът „Резен диня“. Цената му е цели 39 долара, а съставките – шампанско Moët & Chandon, сок от диня, ликьор от бъз и малко лайм, поднесени с резен свежа диня.

Напитката се отличава не само с вкуса си, но и с ефектната си визия – сервира се в неоново зелена винена чаша във формата на тенис топка. Създадена е от IHG Hotels & Resorts, официалния хотелски спонсор на турнира, и вече се превръща в хит сред феновете, пише The New York Post.

„Харесват ми мехурчетата и послевкусът на динята. Бих го пила отново. За мен това е второто най-добро след Honey Deuce“, казва 36-годишната Брук Крюгер от Горен Ийст Сайд, която не крие, че няма против да даде пари за коктейла.

Звезди като Британи Сноу и актрисата от „Zombies“ Мег Донъли също бяха забелязани с чаши от плодовата смес.

„Ако изглежда готино, ще го взема – без значение дали струва 39 или 23 долара“, призна Донъли.

45-годишният Лий Содо от Ню Джърси пък сравнява напитката с вече утвърдения фаворит на турнира: „Не е толкова сладка и много ми харесва новата чаша. Вкусно е.“

От години официалният коктейл на US Open е Honey Deuce – комбинация от водка Grey Goose, лимонада и малинов ликьор, гарнирана с топчета пъпеш, наподобяващи тенис топки.Цената на Honey Deuce е 23 долара.

Припомняме, че миналата година продажбите приходите от продажбите надхвърлиха 10 милиона долара, преди турнирът от Големия шлем в тениса да приключи.

Сега обаче „Резен диня“ сериозно оспорва короната му, макар и на солената цена от 39 долара. Голяма част от интригата около Honey Deuce и Watermelon Slice е тяхната ексклузивност - и двата коктейла се предлагат само по време на турнира.

