Свят Унгария освобождава 250 000 тона петрол от стратегическия си резерв

Унгария освобождава 250 000 тона петрол от стратегическия си резерв

Свят

bTV Бизнес екип

От края на януари са прекъснати руските доставки на петрол по „Дружба“ през Украйна

Правителството на Унгария ще освободи 250 000 тона суров петрол от стратегическите си резерви след спирането на петролопровода "Дружба". Това се посочва в указ, публикуван късно вчера, съобщава официалния правителствен вестник, цитиран от Ройтерс. 

Унгарската енергийна компания МОЛ получава право на приоритетен достъп до освободените количества, според указа.  

Русия започна строежа на АЕЦ в Унгария

От края на януари руски петрол не е достигал до Унгария по тръбопровода „Дружба“ през Украйна, оставяйки Унгария и Словакия без доставките, от които са до голяма степен зависими, припомня БТА.

