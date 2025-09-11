1 USD
Свят Унгария "изневери" на "Газпром", подписа газов договор с Shell

Унгария "изневери" на "Газпром", подписа газов договор с Shell

Свят

bTV Бизнес екип

Сделката е ключова за енергийната сигурност на страната

Унгария подписа рекорден газов договор с Shell, който е за срок от 10 години и предвижда внос на 2 млрд. куб метра природен газ годишно от 2026 г. нататък. Новината съобщи самият министър на външните работи Петер Сиярто. "Унгария сключи най-големия си дългосрочен договор със западен доставчик на природен газ", написа той в профила си във Facebook.

Сделката е ключова за енергийната сигурност на страната, тъй като „привлича нови ресурси и в същото време запазва съществуващите“, изтъква министърът, като добавя, че Будапеща ще продължи да разнообразява източниците си на природен газ, пише "Сега".

Как става отчитането на потреблението на топлата вода при профилактика?

Не е ясно как тези нови планове ще се отразят на доставките, които Унгария получава по Турски/Балкански поток. В момента страната разчита основно на руски газ, като само през 2024 г. е получила по дългосрочни договори с „Газпром“ над 8 млрд. куб. метра, транспортирани през България и Сърбия.

През юни министър Сиярто заяви, че диверсификацията не означава, че Унгария няма да купува и руски газ. Явно Будапеща смята да печели, като препродава част от доставените от "Газпром" количества. Унгария реекспортира например около 2 млрд. куб. м за Словакия. Двете страни остават енергийно силно зависими от Русия, заради което търпят тежки критики от партньорите си от ЕС. 

