Свят Унгария и САЩ подписват важно споразумение за ядрено сътрудничество

Свят

bTV Бизнес екип

Aтомната енергия ''е инструмент за поддържане на намаляването на разходите за комунални услуги'' в Унгария

Унгария ще подпише важно споразумение за сътрудничество в ядрената енергетика със Съединените щати, като това има особено значение и заради ролята на атомната енергия за дългосрочното запазване на ниските разходи за енергия в страната. Това обяви унгарският министър на външните работи и търговията Петер Сиярто в Будапеща, предаде унгарската агенция MIT.

По думите му страните ще подпишат изключително важно споразумение за сътрудничество в областта на ядрената енергия, чиято значимост е още по-голяма, тъй като атомната енергия „е инструмент за дългосрочно поддържане на намаляването на разходите за комунални услуги“ в Унгария.

Министърът припомни също, че през миналата година в унгарско-американските отношения е настъпила нова „златна ера“ с встъпването в длъжност на президента Доналд Тръмп.

 

Унгария заплашва, че ще блокира седемгодишния бюджет на ЕС

„Виктор Орбан сключи много важни споразумения с Доналд Тръмп в края на миналата година по време на тяхната среща на върха във Вашингтон и благодарение на това успяхме да запазим намаляването на разходите за комунални услуги в Унгария, а унгарците плащат най-ниските сметки за енергия в Европа“, заяви Сиярто, цитиран от БГНЕС.

 

 

Унгария пропусна първия срок да плати глоба от 200 млн. евро, наложена от Съда на ЕС

Той допълни, че на настоящата среща ще бъдат проведени и задълбочени разговори за установяването на мир в Украйна, тъй като Унгария е единствената европейска държава, която от самото начало подкрепя мирните усилия на Доналд Тръмп. „Ние сме единствените, които не сме доставяли оръжие, единствените, които запазихме дипломатическите канали, и сме готови да бъдем домакини на мирна среща на върха“, подчерта министърът. 

 

