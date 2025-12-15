Най-известната фирма за прахосмукачки обяви фалит

Компанията има над 7000 служители по целия свят

Американската фирма iRobot, стояща зад интелигентната прахосмукачка Roomba, подаде молба за защита от фалит, след като се сблъска с конкуренция от китайски конкуренти и беше засегната от мита, съобщава BBC=

Защо се стига до фалит?

Трудната търговска среда е принудила iRobot да намали цените си и да направи големи инвестиции в нови технологии, според документи, подадени в неделя. Американските вносни мита от 46% върху стоки от Виетнам, където се произвеждат повечето устройства на iRobot за американския пазар, са увеличили разходите ѝ с 23 милиона долара (17,2 милиона британски лири) тази година, съобщиха от фирмата.

Загубещата компания беше оценена на 3,56 милиарда долара през 2021 г., след като пандемията помогна за силното търсене на продуктите ѝ. Сега тя се оценява на около 140 милиона долара.

В петък акциите на iRobot падат с повече от 13% на технологично ориентираната платформа за търговия Nasdaq в Ню Йорк. iRobot заявява, че не се очаква обявяването на фалит да наруши приложението, веригите за доставки или поддръжката на продуктите им.

Кога е основана компанията?

Основана през 1990 г. от трима членове на Лабораторията за изкуствен интелект на Масачузетския технологичен институт (MIT), iRobot първоначално се фокусира върху отбранителни и космически технологии, преди да пусне Roomba през 2002 г. Според компанията, Roomba държи около 42% от пазарния дял на САЩ и 65% от японския пазарен дял за роботизирани прахосмукачки.

Миналата година планирана сделка за придобиване на стойност 1,7 милиарда долара от гиганта в онлайн търговията на дребно Amazon беше провалена от регулатора за конкуренция на Европейския съюз. Търговските мита, наложени от американския президент Доналд Тръмп върху стоки, внасяни в Америка от чужбина, увеличиха разходите за много бизнеси, включително iRobot, които разчитат на внос за производството на продукти.

Компанията има над 7000 служители по целия свят и е продала над 20 милиона роботизирани прахосмукачки.

