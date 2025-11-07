Умение номер 1, което Gen Z трябва да усвои преди първата си работа

Защо поколението Z среща трудности?

Още от малки децата растат с предупреждението „Не говори с непознати.“ Но според известния психотерапевт и автор Естер Перел, именно това е умението, което възрастните трябва да усвоят, за да се ориентират успешно в света на работата. Перел подчертава, че разговорът с непознати е умение №1 за изграждане на взаимоотношения – особено важно за младите хора от поколение Z, които тепърва започват първите си професионални стъпки, съобщава CNBC.

Защо поколение Z среща трудности

Снимка: iStock

Днешните млади служители често са обвинявани, че избягват неформалните офис разговори – или, в другата крайност, че споделят твърде много лична информация. Проучвания показват, че те страдат и от по-високи нива на социална тревожност, което затруднява общуването с непознати хора на работното място.

Но Перел подчертава, че именно тези разговори изграждат доверие основен елемент от всеки успешен екип.

„Навлизането на работното място е поредица от разговори с непознати, без да знаете какво наистина искат от вас“, казва тя.

Разговорите с непознати като конкурентно предимство

Според Перел, умението да говорим с непознати ще се превърне в едно от най-големите конкурентни предимства на бъдещето. И като всяко умение – то се развива с практика.

Тя съветва да използваме ежедневните ситуации, за да се упражняваме:

– да заговорим човека пред нас на опашката в магазина;

– да разменим няколко думи с бариста в кафенето;

– да оставим телефона и да се ангажираме с реален разговор.

Доверието започва с малки стъпки

Снимка: Getty Images / iStock

Саймън Синек добавя, че искреното искане за помощ е един от най-ефективните начини за изграждане на доверие на работното място. Въпреки че много хора се страхуват, че така ще изглеждат некомпетентни, реалността е обратната – колегите по-скоро ще ги възприемат като открити и ангажирани.

Човешкото предимство в ерата на изкуствения интелект

С нарастващата роля на изкуствения интелект в професионалната среда, Перел вярва, че човешките умения за общуване ще стават все по-ценни.

AI може да напише перфектно извинение, но не може да предаде искреност, емпатия или способност за промяна в отношението към другите.

„Истинското конкурентно предимство е в човешките взаимоотношения“, обобщава Перел. „Това е нещото, за което хората все повече ще имат нужда от помощ.“

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN