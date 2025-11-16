Как 30-годишният eBay се завръща благодарение на AI

Как изкуственият интелект дава нов импулс на eBay

Когато Джейми Ианоне застава начело на eBay в началото на 2020 г., компанията се намира в труден период. След серия от смени в ръководството и натиск от активистки инвеститори да продаде странични бизнеси, една от пионерите в онлайн пазаруването беше изгубила позицията си на втора по големина платформа за електронна търговия – отстъпвайки място на Walmart.

Но пандемията от Covid-19 се оказва неочакван тласък за платформата. През следващите години eBay започва да възвръща позициите си, а сега компанията цели да надгради натрупания импулс чрез масови инвестиции в изкуствен интелект.

AI като двигател за растеж

Само през тази година eBay представя пет нови инструмента с изкуствен интелект – включително AI прогнозиране на доставки, генеративни описания на продукти и нов чатбот за пазаруване. Освен това компанията стартира партньорство с OpenAI.

Инвеститорите реагират положително: акциите на eBay са поскъпнали с 75% от 2020 г. насам, а през настоящата година растежът им изпреварва този на Microsoft, Meta и Amazon.

Предизвикателствата пред 30-годишния гигант

Въпреки оптимизма, задачата пред eBay не е лесна. Конкуренцията в електронната търговия никога не е била толкова силна – от Amazon и Shein до Etsy и Poshmark.

Според данни на Emarketer пазарният дял на eBay в САЩ е спаднал от над 7% през 2016 г. до под 3% днес. В същото време почти всички онлайн търговци интегрират AI решения в платформите си.

И все пак Ианоне е убеден, че възрастта на компанията е нейно предимство: „Имаме уникални данни – десетилетия продуктови обяви и взаимодействия с клиенти… 134 милиона купувачи и 2,4 милиарда активни обяви.“

AI инструменти за продавачи: от хоби търговци към предприемачи

Пандемията доведе до появата на много „случайни предприемачи“ – хора, които откриха, че могат да продават неизползваните си вещи онлайн. За да улесни този процес, eBay залага на AI автоматизация.

„Магическото обявяване“

Новият инструмент позволява на продавача просто да направи снимка на продукта. Изкуственият интелект:

Генерира автоматично описание

Добавя технически детайли

Дори подобрява изображението, поставяйки артикула в по-привлекателна среда

AI асистент за продавачи

Клиентът просто описва какво търси („спортни обувки за бягане за студено време“, „ретро лампа от 70-те“) и ботът предлага най-подходящите обяви.

Тази функция все още е достъпна за малък процент потребители, но има потенциал да превърне eBay в по-достъпна платформа за нови купувачи.

eBay не е единственият, който експериментира с AI пазаруване, Google и OpenAI вече предлагат подобни решения.

Нови стартиращи фирми като Daydream навлизат агресивно

Amazon очаква неговият AI чатбот да генерира допълнителни $10 млрд. продажби годишно. Въпреки това Ианоне смята, че външните AI агенти могат и да помогнат на eBay – например чрез интегриране на мигновено плащане през ChatGPT, което да направи обявите по-лесни за откриване извън самата платформа.

Запазване на човешката връзка

Въпреки силния фокус върху AI, eBay не иска да загуби уникалното усещане за общност. Затова компанията придоби норвежката Tise – социална платформа за стоки втора употреба, където потребителите могат да следват продавачи както в социалните мрежи.

„Взаимодействието между хора е много важно“, подчертава Ианоне. „Не искаме изкуственият интелект да отнеме човешкия елемент.“

