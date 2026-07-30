УФР остави основните лихви на достигнатите нива

В края на април лихвите също бяха останали без промяна

Управлението за федерален резерв (УФР) запази без промяна основните си лихвени проценти – на ниво 3,5-3,75%, след края на двудневното си заседание по паричната политика, пише БТА.

Федералният комитет по операциите на открития пазар (FOMC), който определя лихвената политика на УФР, оставя лихвите на вече достигнатото ниво за пети пореден път.

Днешното решение на Федералният комитет за отворени пазари (FOMC) не е взето с единодушие, тъй като трима от 12-те члена на комитета са гласували за повишение на лихвите. Тримата членове, обявили се за покачване на ставките, са изразили притеснения относно инфлацията, информира Си Ен Би Си.

И трите гласа „против“ оставянето на лихвите на досегашните нива са на управителите на регионалните подразделения на УФР - Бет Хамак на клона в Кливланд, Нийл Кашкари на клона в Минеаполис и Лори Логан на този в Далас. Те категорично са изразили необходимостта от по-високи лихвени проценти, за да се овладее инфлацията, която вече повече от пет години надхвърля целта на УФР от 2 на сто.

В изявление на УФР след заседанието се отбелязва, че тримата членове, изразили несъгласие, „са предпочели да повишат целевия диапазон на лихвения процент по федералните фондове с четвърт процентен пункт“.

В края на април, когато лихвите също бяха оставени без промяна, отново имаше разделение между членовете на Федералният комитет за отворени пазари, като четирима членове гласуваха „против“ решението. Тогава обаче Стивън Майрън, кинадидатът на президента Доналд Тръмп за член на УФР, който Сенатът утвърди през септември миналата година, гласува за намаляване на лихвите, докато другите трима членове, гласували „против“ лихвената пауза, изразиха несъгласие с използваните формулировки.