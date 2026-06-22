На 100 г. почина "маестрото" на Федералния резерв

Първото навлизане на Грийнспан в политическия свят е през 1967 г.

Алън Грийнспан, влиятелният икономист, който ръководеше паричната политика на САЩ по време на петте си мандата като председател на Федералния резерв при четирима президенти, почина. Новината съобщи съпругата му, пише NBC.

Кой е Алън Грийнспан?

Снимка: Getty Images

Грийнспан е роден на 6 март 1926 г. в квартал Вашингтон Хайтс в Ню Йорк, където проявява математическа проницателност от ранна възраст. В ранните си години той посещава училището Джулиард и свири джаз саксофон и кларинет в група.

Той учи икономика в Нюйоркския университет, където получава бакалавърска степен през 1948 г. и магистърска степен през 1950 г., а след това започва работа по докторантура в Колумбийския университет при икономиста Артър Ф. Бърнс, бъдещ председател на Федералния резерв.

Първото навлизане на Грийнспан в политическия свят е през 1967 г., когато е съветник в президентската кампания на Ричард Никсън през 1968 г. Той съдейства за прехода на Никсън към Овалния кабинет, но отказва официална роля в администрацията.

Той съветва Никсън на неофициална основа и след оставката на Никсън през 1974 г. заема позиция в администрацията на президента Джералд Форд като председател на Съвета на икономическите съветници, като служи до 1977 г. Той следва политики, които, заедно с по-строгата парична политика от страна на Федералния резерв, ръководен от Пол Волкър, спомогнаха за намаляване на инфлацията от 11% на 6,5%.

През 1977 г., в зората на президентството на Джими Картър, Грийнспан се завръща в консултантската си фирма в Ню Йорк и приема мястото на доцент в Нюйоркския университет, където получава докторска степен по икономика.

Снимка: Getty Images

Наследниците на Грийнспан като председател на Федералния резерв са Бен Бернанке, Джанет Йелън, Джером Пауъл и, от май, Кевин Уорш, който беше назначен от президента Доналд Тръмп.

Грийнспан помогна за дефинирането на съвременния американски капитализъм от последните години на Студената война до зората на дигиталната ера. Той председателстваше Федералния резерв по време на една от най-дългите икономически експанзии в историята на САЩ, бум, обхващащ периода от 1991 до 2001 г. Но той беше обвиняван и за решения, които според критиците са създали условията за световната финансова криза от 2007-2008 г., като например застъпничеството за дерегулация на финансовия сектор.