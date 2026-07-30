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БГ Бизнес Турска компания ще търси нефт в българските води

Турска компания ще търси нефт в българските води

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Вижте коя е компанията

Правителството реши, че турската компания Turkish Petroleum Overseas Company Ltd ще се включи в проучванията за нефт и природен газ, пише БТА. След частичното прехвърляне „Шел Експлорейшън енд Продакшън (96) Б.В. вече ще притежава дял от 42% в проучвателните дейности, „Търкиш петролиум оувърсийз къмпани Лтд“ 33%, а ОМВ – 25%.

Възможността за прехвърляне на правата и задълженията по предоставено разрешение за търсене и проучване е регламентирана в Закона за подземните богатства.

„Блок 1-26 Хан Тервел" е разположен в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море. Договорът за проучване на тази територия е сключен през декември 2025 г. с „Шел Експлорейшън енд продакшън“. През април 2026 г. титулярят прехвърли 25 на сто от своите права и задължения по разрешението на „ОМВ Петром Е&П България СРЛ“.

Министерският съвет взе решение да оправомощи министъра на енергетиката в едномесечен срок да сключи със страните допълнително споразумение за частично прехвърляне на правата и задълженията по предоставеното разрешение.

Припомняме, че през май тази година „Шел Експлорейшън енд Продъкшън (96) Б.В.“, дъщерно дружество на „Шел“ ООД, прехвърли 25% от правата и задълженията си по разрешението за проучване на нефт и газ в площ „Блок 1-26 Хан Тервел" на „ОМВ Петром Е&П България СРЛ" – Румъния.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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