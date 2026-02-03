Тази страна забранява скритите дръжки на автомобилните врати

Новите правила трябва да влязат в сила на 1 януари 2027 г.

Китай въведе забрана за използването на скрити дръжки на вратите при електрическите превозни средства, като по този начин стана първата държава, която официално спира прилагането на този спорен дизайнерски елемент. Той доби широка популярност най-вече благодарение на моделите на Tesla на милиардера Илон Мъск, предава ВВС.

Снимка: Getty Images / iStock

Решението идва на фона на засилен глобален контрол върху безопасността на електромобилите след поредица от тежки инциденти. Сред тях са и две смъртоносни катастрофи в Китай с електрически автомобили Xiaomi, при които има подозрения, че прекъсвания в електрозахранването са възпрепятствали отварянето на вратите.

Според новите разпоредби превозни средства ще могат да се продават само ако разполагат с механично отключване на вратите както от вътрешната, така и от външната страна, съобщават държавните медии. Очаква се правилата официално да влязат в сила от 1 януари 2027 г.

Изискванията на Министерството на промишлеността и информационните технологии предвиждат външната страна на всяка пътническа врата, с изключение на багажната, да има вдлъбнатина с минимални размери 6 см на 2 см на 2,5 см, осигуряваща достъп до дръжката. Вътре в автомобила трябва да бъдат поставени табели с минимални размери 1 см на 0,7 см, които ясно да показват начина на отваряне на вратите.

Моделите, които вече са получили одобрение от властите и са в напреднал етап на навлизане на китайския пазар, ще разполагат с допълнителен двугодишен срок, за да приведат дизайна си в съответствие с новите изисквания.

Скритите дръжки са широко разпространени при новите енергийни превозни средства (NEV) в Китай, включително електромобили, хибриди и автомобили с горивни клетки. Те се срещат при около 60% от 100-те най-продавани електрически модела, сочат данни, цитирани от държавния вестник China Daily. Въпреки че правилата ще важат само за китайския пазар, мащабът на автомобилната индустрия в страната предполага, че ефектът от тях вероятно ще се усети и в световен мащаб.

