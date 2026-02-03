Банките с по-скромни печалби през 2025 г. заради по-големи разходи

Данните на БНБ показват и ръст на необслужваните кредити

Печалбата на банковата система за 2025 г. е по-ниска от тази, отчетена година по-рано - нещо, което се случва за първи път от много години насам. Търговските банки са приключили 2025 г. с обща печалба от 3.628 млрд. лв., което с 67 млн. лв. (1.8%) по-малко от реализираната за 2024 г., сочат данните на БНБ.

По-подробно разглеждане на данните показва, че този по-скромен финансов резултат е в резултат не от по-малко приходи в банковата система, а от направени по-големи разходи.

Например нетната доходност на банките от лихви през 2025 г. е в размер на 5.638 млрд. лв. при 5.565 млрд. лв. през 2024 г. А от такси и комисиони банките са събрали 1.783 млрд. лв. през изминалата година при 1.619 млрд. година преди това.

В същото време банките са направили по-големи административни разходи, както и по-големи разходи за обезпечаване на евентуални лоши кредити.

Например административните разходи през 2025 г. са в размер на 2.632 млрд. лв., което е със 168 млн. лв. повече от предната година. Ръстът им основно се дължи на по-големи разходи за персонал, пише "Сега".

Банките са заделили и повече провизии за обезценка на настоящи и бъдещи лоши кредити. Сумата достига 753 млн. лв., което е с 93 млн. лв. (14.2%) повече спрямо отчетените за 2024 г.

Данните на БНБ показват и ръст на необслужваните кредити. В края на 2025 г. те възлизат на 3.94 млрд. лв. и спрямо предното тримесечие се увеличават с 95 млн. лв. (2.5%). Не се отчита обаче ръст на дела на лошите кредити спрямо общия обем на всички кредити, които за 2025 г. достигат рекордните 120 млрд. лв.

Припомняме, че през изминалата година търговските банки преведоха авансово данъка върху печалбата си не само за 2025 г., но и за 2026 г. Това бе направено след договорка с финансовия министър Теменужка Петкова в опит да бъде запушена дупката в бюджета след силно раздутите бюджетни разходи, гласувани от Народното събрание.

Платеният корпоративен данък от банковата система за 2025 г. е 585 млн. лв., докато авансово преведеният за 2026 г. бе 500 млн. лв.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN