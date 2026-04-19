Турист плаща невероятните 1700 евро за кебап на известен плаж

Улични търговци превръщат дребни покупки в хиляди евро с ПОС измама

Британски турист на популярния плаж Копакабана плати невероятните 1700 евро за кебап. Измамникът променил сумата на ПОС устройството и му таксувал значително по-висока цена вместо договорените 1,75 евро. Полицията подозира, че устройството е било нагласено да таксува много по-висока сума от показаната, пише N1.

Полицията съобщава, че устройството е било манипулирано и на жертвата е била таксувана много по-висока цена, отколкото ѝ е било казано. Всичко това се случва във време, когато вълна от измамници е заляла популярните бразилски плажове в опит да измамят посетителите.

„Арестувахме извършителя, който е извършил измама с карта в ущърб на британски турист“, съобщи бразилската полиция.

Този случай не е единствен. Турист от Аржентина е бил таксуван с почти 3450 евро за варена царевица с маргарин, която е трябвало да струва само 3,5 евро. Друг турист от Колумбия е бил таксуван с 460 евро за бразилски коктейл кайпириня.