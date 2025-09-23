Турция се готви за най-голямата приватизация на магистрали и мостове

Продажбата на ключови транспортни артерии може да донесе рекордни приходи, но рисковете за икономиката остават

Турското правителство възобнови плановете за най-голямата приватизация в историята на страната, като се подготвя да продаде правата за управление на два от най-емблематичните моста в Истанбул, както и няколко основни магистрали. Това съобщават Bloomberg и местни медии, позовавайки се на източници, запознати с въпроса.

Кои са ключовите инфраструктурни обекти?

Заявки за предложения вече са изпратени до инвестиционни банки за „ Мостът на мъчениците от 15 юли“ и „ Мостът на султан Мехмед Завоевателя “. Двата моста свързват европейската и азиатската част на града през Босфора. Има отделни заявки и за поне девет магистрали с тол такси. Мостовете и магистралите са ключови транспортни артерии за страната, тъй като по тях преминават стотици хиляди автомобили ежедневно. Интересно е , че предишният опит за приватизация през 2012 г. бе отхвърлен от Реджеп Ердоган в тогавашното му качество на министър-председател. Но сега изглежда, че Турция се намира в коренно различна икономическа ситуация и властта вече открито гледа към приватизационни сделки.

Финансови цели и рискове

Целта на новата приватизация е да се генерират приходи, които да помогнат за намаляване на бюджетния дефицит. Прогнозите сочат, че страната ще има бюджетен дефицит в размер на 3,6% от БВП за тази година. Анализатори отбелязват, че успешна сделка може да донесе приходи от около 185 млрд. турски лири за 2026 г., но възможните увеличения на тол таксите могат да окажат натиск върху транспортните разходи и инфлацията, като засегнат ежедневния трафик в Истанбул.

Опит за привличане на инвеститори

Предишният консорциум, спечелил търга през 2012 г., включваше турксите компании Koç Holding и Gözde Girişim, както и малайзийската UEM Group. Представители на Приватизационната администрация и Министерството на финансите на Турция все още не са коментирали новите планове. Тази приватизация се разглежда като тест за способността на Турция да привлече чуждестранни инвеститори, осигурявайки нови приходи, без да компрометира достъпа до ключови транспортни артерии за населението. Задачата пред турските власти не изглежда лесна, но в същото време няма друг полезен ход на хоризонта на фона на нарастващата икономическа нестабилност в страната.

