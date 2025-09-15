Турция подписа споразумение за доставка на втченен природен газ със Shell

То обхваща закупуването на общо 2,4 милиарда кубически метра втечнен природен газ

Министърът на енергетиката и природните ресурси на Турция Алпарслан Байрактар обяви, че BOTAS и Shell са подписали споразумение с тригодишна валидност, обхващащо закупуването на общо 2,4 милиарда кубически метра втечнен природен газ (LNG).

Байрактар сподели подробности за контактите си по време на форума Gastech 2025 в профила си в социалните медии.

„По време на срещата ни проведохме цялостна оценка на стратегията на BOTAS за доставки на природен газ, потенциалните сътрудничества по отношение на проучвателните и производствени дейности в нашата страна, особено в Черно море, и съвместните енергийни инициативи в трети страни. След срещата ни подписахме споразумение между BOTAS и Shell, което ще бъде валидно за три години и включва закупуването на общо 2,4 милиарда кубически метра втечнен природен газ", каза Байрактар.

Той пожела успех на споразумението за Турция и компаниите, предаде Анадолската агенция, цитирана от БГНЕС.

Министърът отбеляза, че той и главният изпълнителен директор на Baker Hughes Лоренцо Симонели са обсъдили ново сътрудничество, което ще допринесе за производствените цели в Черно море и динамиката на световния пазар в рамките на Gastech 2025.

„След срещата беше подписано споразумение между Турция Petroleum Offshore Technology Centre (TP-OTC) и Baker Hughes, което ще допринесе за постигането на нашите производствени цели за третата фаза в газовото находище Sakarya“, добави той.

Байрактар заяви, че споразумението ще гарантира доставката на системи за добив от морското дъно и оборудване за довършване на сондажи, което ще увеличи дневното производство в Черно море до 40 милиона кубически метра до 2028 г.

Той спомена също, че е участвал в кръглата маса на министрите, организирана в рамките на Gastech 2025, където е подчертал важността на балансиран подход, основан на разнообразие на източниците, за укрепване на сигурността на енергоснабдяването.

„Изразихме, че нашата енергийна визия се основава на балансиран и рационален модел, в който възобновяемите енергийни източници, природният газ, ядрената енергия и въглищата се оценяват по допълващ се начин, без да се изключва нито един източник“, посочи министърът.

Байрактар отбеляза, че се е срещнал и с либийския министър на петрола и газа Халифа Абдулсадек, като уточни, че по време на срещата са оценили настоящото състояние на съществуващите области на сътрудничество, по-специално дейностите по проучване и добив на въглеводороди.

„Искаме да продължим съвместните си усилия в енергийния сектор и да разнообразим сътрудничеството си с нови проекти и инвестиционни възможности“, каза той.

Министър Байрактар присъства и на церемонията по подписването на меморандума за разбирателство между PetroChina International (PCI), най-голямата компания за нефт и природен газ в Китай, и BOTAS.

Беше отбелязано, че това всеобхватно споразумение, в което участва и председателят на борда на PCI У Джунли, се очаква да засили присъствието на BOTAS на световната сцена за втечнен природен газ.

