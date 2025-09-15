1 USD
Свят Турция подписа споразумение за доставка на втченен природен газ със Shell

Турция подписа споразумение за доставка на втченен природен газ със Shell

bTV Бизнес екип

То обхваща закупуването на общо 2,4 милиарда кубически метра втечнен природен газ

Министърът на енергетиката и природните ресурси на Турция Алпарслан Байрактар обяви, че BOTAS и Shell са подписали споразумение с тригодишна валидност, обхващащо закупуването на общо 2,4 милиарда кубически метра втечнен природен газ (LNG).

Байрактар сподели подробности за контактите си по време на форума Gastech 2025 в профила си в социалните медии.

„По време на срещата ни проведохме цялостна оценка на стратегията на BOTAS за доставки на природен газ, потенциалните сътрудничества по отношение на проучвателните и производствени дейности в нашата страна, особено в Черно море, и съвместните енергийни инициативи в трети страни. След срещата ни подписахме споразумение между BOTAS и Shell, което ще бъде валидно за три години и включва закупуването на общо 2,4 милиарда кубически метра втечнен природен газ", каза Байрактар.

Той пожела успех на споразумението за Турция и компаниите, предаде Анадолската агенция, цитирана от БГНЕС.

Министърът отбеляза, че той и главният изпълнителен директор на Baker Hughes Лоренцо Симонели са обсъдили ново сътрудничество, което ще допринесе за производствените цели в Черно море и динамиката на световния пазар в рамките на Gastech 2025.

„След срещата беше подписано споразумение между Турция Petroleum Offshore Technology Centre (TP-OTC) и Baker Hughes, което ще допринесе за постигането на нашите производствени цели за третата фаза в газовото находище Sakarya“, добави той.

Байрактар заяви, че споразумението ще гарантира доставката на системи за добив от морското дъно и оборудване за довършване на сондажи, което ще увеличи дневното производство в Черно море до 40 милиона кубически метра до 2028 г.

Той спомена също, че е участвал в кръглата маса на министрите, организирана в рамките на Gastech 2025, където е подчертал важността на балансиран подход, основан на разнообразие на източниците, за укрепване на сигурността на енергоснабдяването.

„Изразихме, че нашата енергийна визия се основава на балансиран и рационален модел, в който възобновяемите енергийни източници, природният газ, ядрената енергия и въглищата се оценяват по допълващ се начин, без да се изключва нито един източник“, посочи министърът.

Байрактар отбеляза, че се е срещнал и с либийския министър на петрола и газа Халифа Абдулсадек, като уточни, че по време на срещата са оценили настоящото състояние на съществуващите области на сътрудничество, по-специално дейностите по проучване и добив на въглеводороди.

„Искаме да продължим съвместните си усилия в енергийния сектор и да разнообразим сътрудничеството си с нови проекти и инвестиционни възможности“, каза той.

Министър Байрактар присъства и на церемонията по подписването на меморандума за разбирателство между PetroChina International (PCI), най-голямата компания за нефт и природен газ в Китай, и BOTAS.

Беше отбелязано, че това всеобхватно споразумение, в което участва и председателят на борда на PCI У Джунли, се очаква да засили присъствието на BOTAS на световната сцена за втечнен природен газ.

