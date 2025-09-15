Кои са 10-те най-евтини и най-скъпи държави в света през 2025 г.?

Докато нарастващите разходи за живот и глобалната икономическа несигурност продължават да натоварват финансово много хора, все повече емигранти се уверяват, че преместването в чужбина може да бъде по-щадящо за личните им финанси, пише CNBC.

За пета поредна година Виетнам оглавява класацията за най-достъпна дестинация за чужденци, показва изследването Expat Insider 2025 на глобалната платформа InterNations.

Проучването, което се провежда ежегодно от 2014 г., обхваща над 10 000 емигранти от 172 националности в 46 държави и територии. Участниците оценяват удовлетвореността си от финансовото си положение, общите разходи за живот и дали разполагаемият доход на домакинството им е достатъчен за комфортен живот.

Топ 10 на най-достъпните дестинации за емигранти през 2025 г.:

Виетнам Колумбия Панама Китай Тайланд Индонезия Филипини Мексико Малайзия Бразилия

Азиатските държави доминират в списъка – пет от първите десет страни са в Югоизточна Азия. В сравнение с 2024 г. девет от страните запазват позициите си, а Малайзия е единственото ново попълнение, изкачвайки се от 11-о място.

В другия край на класацията се нареждат Канада и Обединеното кралство, където над 60% от чужденците са недоволни от разходите за живот – далеч над глобалната средна стойност. Сред новите попълнения в долната десетка са Катар и Австралия, а Южна Корея се срива с цели 25 позиции спрямо 2024 г.

Топ 10 на най-недостъпни финансово страни:

Норвегия Австралия Ирландия Южна Корея Сингапур Катар Турция Финландия Обединеното кралство Канада

Съединените щати заемат 35-о място от 46 в индекса за лични финанси – само на няколко позиции от дъното.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN