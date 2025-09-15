Получавате ли справедливо възнаграждение? Заплащането разделя европейците

Две трети от гражданите на ЕС се тревожат

Концепцията за справедливост е от критично значение в епоха, белязана от бързи технологични промени, икономически колебания и социални трансформации, се посочва в доклада „Investing in Fairness“, публикуван от Европейската комисия. Заплатата е един от най-важните аспекти на тази цел, като служителите настояват за подходящо възнаграждение за своя труд, съобщава Euronews.

Получаването на справедливо възнаграждение, основано на уменията и опита, подкрепя ангажимента на ЕС за насърчаване на социалната справедливост и равенството. Въпреки това две трети (67%) от хората в ЕС се притесняват, че не получават справедливо заплащане, съобразено с техния опит и квалификация. „Това подчертава значението на справедливото възнаграждение за труда“, се казва в доклада.

Ниво на тревожност в различните държави

Притесненията, че заплатата не покрива нуждите на домакинството, варират значително в Европа. Според проучването Eurobarometer в доклада дяловете се движат от 19% в Дания до 86% в Португалия и Кипър.

В 22 държави от ЕС поне половината от респондентите се тревожат, че не получават справедлива заплата.

Нивото на тревожност обхваща респондентите, които са „много притеснени“ или „доста притеснени“. Подробно разбивка на нивата на тревога е представена в друга графика по-долу.

Южна Европа срещу Северните страни

Като цяло се открояват географски модели при оценката на нивата на тревога. Хората в Южна и Източна Европа изразяват по-висока загриженост относно справедливото заплащане, докато тези в Северна и Западна Европа, особено в скандинавските страни, отчитат по-ниски нива на тревога.

Най-високите стойности на тревожност се наблюдават в Южна Европа: Португалия (86 %), Кипър (86 %), Гърция (85%), Италия (84%), Хърватия (83%) и Испания (81%).

За разлика от това, три северни държави и Нидерландия отчитат най-ниски нива на безпокойство относно справедливото възнаграждение: Дания (19%), Швеция (26%), Нидерландия (28%) и Финландия (34%). Тези стойности са значително под средното за ЕС, което показва по-голямо доверие в социалната справедливост и равенство.

Германия (56%) и Ирландия (59%) остават под средното за ЕС, но все пак чувствително над четирите държави с най-ниска тревога.

Това превръща Германия в най-малко притеснената държава за справедливо заплащане сред четирите най-големи икономики в ЕС, докато Италия и Испания се нареждат сред най-тревожните. Франция също е над средното ниво в ЕС с 73%.

Подробна разбивка на тревожността

Повече от половината жители на три държави са „много притеснени“, че не получават справедливо възнаграждение според своите умения и опит. Това са Кипър (59%), Португалия (55%) и Испания (54%).

Делът на хората, които са „много притеснени“, е също 40% или повече в още три държави: Хърватия (47%), Гърция (45%) и Италия (40%).

И шестте държави се намират в Южна Европа.

В ЕС близо една трета съобщават, че са много притеснени (30%), докато малко повече от една трета се чувстват доста притеснени (37%).

Хората, които не се тревожат за справедливото възнаграждение

За разлика от това, почти една трета от респондентите (31%) в ЕС заявяват, че не са притеснени дали получават справедлива заплата, основана на техните умения и опит. От тях една пета (20%) са „не много притеснени“, а малко над една десета (11%) изобщо не са притеснени.

Имат ли значение полът и възрастта?

Полът не играе съществена роля при нивото на тревога за справедливото възнаграждение, тъй като разликата е само три процентни пункта (69% при жените срещу 66% при мъжете). Същото важи и за възрастовите групи до 54 години – всички около 74%, докато този показател спада до 57% сред лицата на 55 и повече години.

Корелация между дохода и нивата на тревога

Съществува умерена отрицателна корелация между годишните нетни доходи и нивата на тревога. Това означава, че тревожността обикновено намалява с увеличаването на доходите.

Въпреки това корелацията не е силна и обяснява едва около 30 % от разликите между държавите. Графиката показва и че някои страни с подобни нива на доходи имат значително различни нива на тревога.

Корелацията е малко по-слаба, когато се използват годишни нетни доходи в PPS (Standard за покупателна способност), което позволява по-добро сравнение между страните чрез елиминиране на ценовите разлики.

Проучването е проведено през януари и февруари 2025 г.

