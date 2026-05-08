Стратегически важна банка в Германия съкращава 3000 работни места

Стратегически важна банка в Германия съкращава 3000 работни места

bTV Бизнес екип

Банката се опитва да отблъсне опит за поглъщане от италианската UniCredit

Германската Commerzbank ще съкрати още до 3000 работни места, докато се опитва да отблъсне офертата за поглъщане от италианската UniCredit.

„Продължаващата трансформация на банката е съпроводена със съкращаване на още до 3000 служители в групата“, съобщи Commerzbank във финансовия си отчет за първото тримесечие.

Още миналата година банката обяви, че ще освободи 3900 служители до 2028 г. като част от подготовката си срещу натиска на UniCredit.

По-ниските разходи и по-високите печалби подкрепят цената на акциите и правят евентуалното придобиване по-скъпо.

Базираната в Милано „Уникредит“ официално отправи във вторник враждебна оферта за придобиване на Commerzbank на стойност 35 милиарда евро (41 милиарда долара), около година и половина след като през септември 2024 г. разкри, че е придобила дял в германската банка, предаде БГНЕС.



Това засили спекулациите, че главният изпълнителен директор на UniCredit Андреа Орчел настоява за голямо европейско банково сливане. В момента италианската банка е най-големият акционер в Commerzbank с близо 27% дял.

Commerzbank, известна с финансирането на германската мрежа от малки и средни индустриални компании, е смятана за стратегически важна в Германия, а перспективата за италианско поглъщане не се приема добре от мнозина в страната.



Германското правителство нееднократно се обяви в подкрепа на независимостта на банката, а канцлерът Фридрих Мерц в четвъртък обвини UniCredit в „агресивни и враждебни“ действия, които „разрушават доверието“.

Служителите на Commerzbank също се противопоставят на евентуалната сделка. Представителят на синдиката „Верди“ и член на надзорния съвет на банката Фредерик Вернинг заяви пред Франс прес през март, че се опасява от мащабни съкращения при евентуално сливане.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

