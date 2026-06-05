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Свят Турция отчете 32,61% инфлация през май

Турция отчете 32,61% инфлация през май

Свят

bTV Бизнес екип

Въз основа на инфлацията беше определено и какво ще бъде увеличението на наемите

Турският статистически институт отчете инфлация от 32,61 на сто на годишна база и 1,71 на сто на месечна база през месец май т.г. Министърът на финансите Мехмет Шимшек коментира най-новите данни за инфлацията, като обеща да продължи политиките за постигане на трайна ценова стабилност. 

„Въпреки че геополитическите рискове и колебанията в цените на енергията продължават да оказват натиск върху инфлационните перспективи, ние ограничихме тези ефекти чрез предприетите от нас мерки“, написа Шимшек в Екс и допълни: „Ще продължим да прилагаме нашите политики в съответствие с целта ни за постигане на трайна ценова стабилност“.

Министърът посочи, че благодарение на благоприятните метеорологични условия цените на хранителните продукти са спаднали с 0,5 процента на месечна база. Той открои и подобряването на състоянието със скока на цените в сектора на услугите, където годишната инфлация е 41,1 процента, подобрение с 10,1 процентни пункта в сравнение със същия период на миналата година, пише БТА.

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Данните на националния статистически институт на Турция показват, че хранителните продукти и безалкохолните напитки, една от основните групи разходи с най-голяма тежест в индекса, са се повишили с 34,86 процента на годишна база през май. Цените на транспорта са нараснали с 34,29 процента на годишна база, а цените на жилищата, водата, електроенергията, газа и други горива са отбелязали годишен ръст от 45,59 процента.

Според данните, публикувани на сайта на институцията, цените на производителите на вътрешния пазар са се увеличили с 26,96 на сто спрямо май м.г. 

Въз основа на инфлацията беше определено и какво ще бъде увеличението на наемите. През юни те ще скочат с 32,24 на сто (при индексация на договорите – бел. ред.).

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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