Тройно по-високи цени на шамфъстъка: Ще поскъпне ли турската баклата?

Турските производители на баклава призоваха за регулации

През изминалата година цената на белените шамфъстъци, използвани за приготвяне на баклава, е нараснала с 213%, достигайки 2 350 турски лири (56,90 долара) за килограм. Това съобщи Мехмет Йълдъръм, председател на турската Асоциация на производителите на баклава и десерти (BAKTAD), предава БГ НЕС.

Снимка: iStock

Йълдъръм посочи, че дори при липса на реколта през настоящата година, такова драстично увеличение на цените не би трябвало да се случва. Според него, правителственото разрешение за внос е било навременно и ефективно решение. Мярката дава възможност за внос на шамфъстъци от страни като САЩ, Иран и Сирия, което ограничава възможността за изкуствено завишаване на цените от страна на търговците. „Това решение е в полза на всички, с изключение на спекулантите“, подчерта Йълдъръм.

В момента в Турция цената на шамфъстъците достига до 60 долара за килограм, докато в Иран същото количество струва около 17,50 долара. Очаква се разрешението за внос или да намали цените, или поне да спре по-нататъшното им повишаване, след като някои търговци се опитаха да ги вдигнат до 3 000 турски лири за килограм. Производителите започват да увеличават цената на баклавата заради шамфъстъците.

Йълдъръм отбеляза, че скокът в цените не е резултат от природни бедствия като измръзване или суша. Миналата година е била рекордна за Турция по отношение на реколтата от шамфъстъци – достатъчна да покрие вътрешното търсене за три години, като около половината от продукцията остава в склад. Въпреки това, някои търговци с налични количества са използвали по-слабата реколта тази година като предлог да утроят цените. Само за последния месец увеличението е било 38%.

Снимка: iStock

Ценовият натиск не засяга само производителите на баклава, но и други отрасли в хранителната индустрия, в които се използват шамфъстъци – като локум, халва, шоколадови изделия и сладолед. Йълдъръм подчерта, че земеделските производители не печелят от тази ситуация, тъй като те не могат да съхраняват продукцията си дългосрочно и продават при ниски маржове. Реалната печалба отива при търговците, които разполагат със запаси от миналата година.

Председателят на BAKTAD повтори, че миналогодишната реколта е била достатъчна, за да гарантира националното снабдяване за три години, дори без нова реколта. Въпреки това, някои търговци са използвали ситуацията, за да вдигнат цените без реално основание. Той изрази задоволство от действията на Министерствата на търговията и на земеделието и горите, които са реагирали адекватно. Йълдъръм също така увери, че когато цените се стабилизират, производителите на баклава ще предадат намаленията директно на потребителите.

Като дългосрочно решение срещу манипулирането на цените, Йълдъръм предложи задължителна регистрация на добива от шамфъстъци. Според него, без проследимост на продукцията, подобни ситуации ще се повтарят всяка година. Той настоя Министерството на земеделието да съсредоточи подкрепата си не само върху земята, а и върху самия продукт, което би позволило по-прецизно планиране и контрол върху ценовата политика.

