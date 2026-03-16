Триумф на Оскарите, но финансов провал: „Битка след битка“ разочарова в боксофиса

Защо цифрите са надолу?

Филмът „Битка след битка“ (One Battle After Another) на Пол Томас Андерсън се превърна в един от най-обсъжданите и аплодирани филми на годината. Критиците го определиха като истински шедьовър, а лентата дори спечели голямата награда на Оскарите тази година. И все пак, въпреки славата и отличията, филмът се оказа финансово разочарование.

Според Variety няколко филма, насочени към по-зряла публика, не са успели да постигнат очакваните резултати в боксофиса. Сред тях са Roofman и The Smashing Machine. Най-големият губещ обаче се оказва именно One Battle After Another.

На пръв поглед приходите му не изглеждат малки. Филмът е събрал около 140 милиона долара в световен мащаб, което е впечатляваща сума за почти тричасов оригинален филм с рейтинг R. Но проблемът е друг. За да излезе „на нула“, продукцията трябва да достигне приблизително 300 милиона долара.

Бюджетът на филма е около 130 милиона долара, според студиото Warner Bros. Някои източници обаче предполагат, че реалната сума може да е с над 10 милиона по-висока. Когато към това се добавят и огромните маркетингови разходи, прогнозата на Variety е мрачна – филмът може да донесе загуби от около 100 милиона долара.

От Warner Bros оспорват част от тези изчисления, но фактите остават. През окотмври 2025 г., след четири седмици по кината приходите на филма са около 162,5 милиона долара, според Box Office Mojo.

За зрителите, които искат по-голямо разнообразие от авторски филми на голям екран, подобни резултати изглеждат обезкуражаващи. Ако публиката не се стича в кината за амбициозен филм с Леонардо Дикаприо, тогава за какво ще се появи?

Истинската причина цифрите да изглеждат толкова лоши обаче е огромният бюджет. Както отбелязват анализатори, именно той прави печалбата изключително трудна.

Всъщност най-успешният филм на Андерсън досега, There Will Be Blood, спечели около 76,9 милиона долара през 2007 г. В другия край на скалата е Inherent Vice, също вдъхновен от роман на Томас Пинчън, който през 2014 г. донесе едва 14,5 милиона долара.

По непотвъдени слухове Леонардо Дикаприо е получил заплата от 25 милиона долара за проекта.

Затова решението на Warner Bros да инвестира толкова голяма сума в новия проект на режисьора – още преди да се включат маркетинговите разходи – винаги е било сериозен риск. И тук идва въпросът: защо студиото все пак е решило, че този риск си струва?

