Тръмп заплашва със 100-процентови мита върху френското вино

Доналд Тръмп заяви, че лично е отправил предупреждението към френския президент Еманюел Макрон

Президентът Доналд Тръмп предупреди, че Съединените щати може да бъдат принудени да наложат мита от 100% върху вноса на френски вина, ако Париж не се откаже от данъка върху американските технологични компании. По думите му Вашингтон „няма да има друг избор“, ако Франция продължи да прилага облагането на дигиталните гиганти, предава БТА.

Тръмп заяви, че лично е отправил предупреждението към френския президент Еманюел Макрон. Той е настоял за премахване на 3-процентния данък върху приходите на американските технологични компании, като е подчертал, че в противен случай Франция ще бъде изправена пред сериозни вносни мита на американския пазар.

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„Помолих го да не облага американските компании и ако въпреки това го направи, няма да имам друг избор, освен да наложа 100-процентно мито върху шампанското и всички вина, идващи от Франция“, заяви Тръмп в интервю за вестник „Ню Йорк Поуст“. Той допълни, че единственото, което Макрон трябва да направи, е да премахне този данък върху продажбите, за да избегне подобни мерки.

Към момента нито представители на Белия дом, нито на Елисейския дворец са коментирали официално изявленията на американския президент. Това не е първият случай, в който Тръмп заплашва с високи мита върху френски и европейски алкохолни напитки. Подобни предупреждения бяха отправяни и през януари тази година, както и през март миналата година, когато търговското напрежение между САЩ и Европейския съюз се засили.

Темата вероятно ще бъде сред обсъжданите по време на предстоящата среща на лидерите от Г-7 във френския град Евиан-ле-Бен, където Макрон ще посрещне Тръмп. Алкохолните напитки са сред най-важните експортни продукти на Европейския съюз за американския пазар, като през 2024 г. износът им е достигнал стойност от около 9 милиарда евро. Част от тези продукти, включително конякът Rémy Martin и шампанското, могат да бъдат произвеждани единствено в определени европейски региони.

В момента вината и спиртните напитки от ЕС се облагат с мито от 15% при внос в САЩ. Франция настоява тази ставка да бъде намалена до нула след търговското споразумение между САЩ и ЕС, договорено от Тръмп и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Шотландия миналото лято. Междувременно Франция продължава да прилага въведения през 2019 г. данък от 3% върху приходите от цифрови услуги на компании с над 25 милиона евро приходи във Франция и над 750 милиона евро оборот в световен мащаб.