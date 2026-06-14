Тръмп на 80: Откъде идват милиардите на президента на САЩ?

Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 година

Не са много хората, които на 80 години могат едновременно да влияят върху движението на финансовите пазари, международната политика и обществените настроения. Доналд Тръмп е един от тях.

Днес 45-ият и 47-ият президент на Съединените щати навършва 80 години, но вместо равносметка и оттегляне от обществения живот, той остава в центъра на световните събития. Политическите му решения продължават да раздвижват борсите, изявленията му влияят върху цените на петрола, а бизнес интересите на семейството му остават обект на засилен обществен и регулаторен интерес.

От тухли и бетон към марка за милиарди

Въпреки че името на Доналд Тръмп продължава да се свързва преди всичко с небостъргачи, луксозни хотели и недвижими имоти, бизнес моделът, който стои зад неговото богатство днес, е коренно различен от този, който изгражда кариерата му преди половин век.

Когато през 70-те години младият предприемач напуска семейния бизнес в Бруклин и Куинс, амбицията му е ясна - да завладее Манхатън. Това е период, в който Ню Йорк преживява финансова криза, много сгради губят стойност, а инвеститорите избягват рисковите проекти. Именно тогава Тръмп започва да изгражда репутацията си на агресивен преговарящ и човек, способен да привлича внимание към проекти, които други смятат за обречени, пише BBC.

Сделката за хотел Commodore, превърнат по-късно в Grand Hyatt, се превръща в първия голям пробив. Следват Trump Tower, Plaza Hotel, казино комплексите в Атлантик Сити и поредица от амбициозни проекти, които превръщат името му в символ на лукс и успех през 80-те години.

Снимка: Getty/Istock

Зад бляскавия образ обаче постепенно се натрупват огромни дългове. В края на десетилетието Тръмп инвестира агресивно в хотели, казина, авиокомпания и редица други начинания, разчитайки, че пазарът ще продължи да расте. Вместо това началото на 90-те години носи рецесия, спад в цените на недвижимите имоти и сериозни финансови проблеми за неговата бизнес империя.

Няколко компании, свързани с казино бизнеса му в Атлантик Сити, преминават през процедури по несъстоятелност и преструктуриране на дълговете. Именно този период се оказва повратна точка в кариерата му. Вместо да продължи да поема огромен финансов риск като инвеститор и строител, Тръмп започва да развива нещо далеч по-печелившо - собственото си име.

През следващите десетилетия марката Trump постепенно се превръща в отделен бизнес актив. Вместо сам да финансира строителството на хотели или жилищни комплекси, той все по-често предоставя правото неговото име да бъде използвано срещу лицензионни такси. Така инвеститорите поемат строителния и финансов риск, докато Trump Organization печели от стойността на бранда.

Този модел се оказва изключително ефективен. По света се появяват десетки проекти, носещи името Trump, без компанията да е основен инвеститор в тях. В много случаи най-ценният принос на организацията не е капиталът, а маркетинговата сила на самото име. За купувачите и инвеститорите логото Trump се превръща в обещание за престиж, лукс и принадлежност към определен социален статус.

Паралелно с това Доналд Тръмп изгражда и друга, не по-малко важна част от своята империя - публичния образ. Книгата „The Art of the Deal“, редовните телевизионни участия и по-късно огромният успех на риалити формата „The Apprentice“ превръщат предприемача в една от най-разпознаваемите личности в Америка. Малко бизнес лидери успяват да направят така, че собственото им име да бъде по-известно от компаниите, които управляват.

Криптоимперията

Снимка: Reuters

Ако през 80-те години Доналд Тръмп олицетворява бума на недвижимите имоти, а през 2000-те се превръща в телевизионна знаменитост, то през последните години една от най-изненадващите глави в неговата бизнес история се оказва светът на криптовалутите.

Това е особено любопитно предвид факта, че през 2021 г. Тръмп беше сред публичните фигури, които гледаха скептично на дигиталните валути. В свои изявления той определяше биткойна като заплаха за щатския долар и поставяше под съмнение дългосрочната стойност на криптоактивите. Само няколко години по-късно обаче семейство Тръмп се оказа сред най-разпознаваемите имена в сектора.

Промяната започва постепенно. Първоначално интересът е насочен към NFT колекции с образа на президента, които привличат значително внимание сред поддръжниците му и инвеститорите в дигитални активи. Макар за мнозина тези проекти да изглеждат по-скоро маркетингов експеримент, те демонстрират нещо важно - способността на марката Trump да генерира приходи и в новата дигитална икономика.

След това следва далеч по-амбициозна стратегия. През 2024 и 2025 г. около семейство Тръмп започва да се оформя цяла екосистема от криптопроекти, инвестиционни инициативи и дигитални финансови продукти. В центъра на вниманието попада World Liberty Financial - компания, свързана със семейството, която бързо се превръща в един от най-коментираните криптопроекти в Съединените щати.

Проектът успява да привлече огромен интерес както от индивидуални инвеститори, така и от представители на криптоиндустрията. Публикация на Reuters от юни 2026 г. стига до извода, че от средата на 2024 г. семейство Тръмп е реализирало приблизително 2,3 млрд. долара печалба от четири основни криптопроекта – World Liberty Financial, мемекойна $TRUMP, AI Financial Corp. (бившата ALT5 Sigma) и American Bitcoin. Според изчисленията на агенцията моделът е бил сходен във всички случаи: минимален собствен финансов риск, силно използване на публичното влияние на фамилията и значителни приходи от продажби на токени и дялове.

Криптобизнесът на Доналд Тръмп често е и критикуван заради това, че криптовалутите са сектор, чиято стойност е силно зависима от решенията на регулаторите и държавната политика. Именно това поражда опасения сред експерти по етика и финансово право, че за първи път действащ американски президент може пряко да се възползва финансово от решения, които собствената му администрация взема по отношение на криптоиндустрията.

Критиците отбелязват, че всяка промяна в регулациите на криптопазара може да има пряко отражение върху стойността на активите и проектите, свързани с фамилията Тръмп. Поддръжниците му от своя страна посочват, че навлизането в криптосектора е напълно логична бизнес стъпка в епоха, в която дигиталните активи все по-често се разглеждат като отделен клас инвестиции.

Колко богат всъщност е Тръмп?

Снимка: Reuters

Точният размер на състоянието му остава неизвестен.

Към март 2026 г. Forbes оценява състоянието му на около 6,5 млрд. долара, докато през януари 2025 г. Bloomberg Billionaires Index изчислява богатството му на приблизително 7,08 млрд. долара. Разликите в оценките идват основно от трудността при определянето на стойността на неговите частни активи, включително недвижими имоти, голф курорти, лицензионни договори, медийни компании и дигитални инвестиции.

Сред най-ценните активи в портфолиото му продължават да бъдат емблематични имоти като Trump Tower в Манхатън, редица голф комплекси в САЩ и Европа, както и дяловете му в Trump Media & Technology Group - компанията майка на социалната мрежа Truth Social.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN