1 USD
1.66652 BGN
Петрол
65.6 $/барел
Bitcoin
$112,875.0
Последвайте ни
1 USD
1.66652 BGN
Петрол
65.6 $/барел
Bitcoin
$112,875.0
Свят Тръмп въвежда такса от 100 хил. долара за визи за квалифицирани работници

Тръмп въвежда такса от 100 хил. долара за визи за квалифицирани работници

bTV Бизнес екип

От 2004 г. насам броят на H-1B визите е ограничен до 85 хил. годишно.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед, която въвежда нова такса от 100 000 долара за кандидатите по визовата програма H-1B, предназначена за квалифицирани чуждестранни работници. В документа се посочва, че мярката цели да ограничи злоупотребите с програмата, като достъпът до нея ще бъде възможен само при извършване на въпросното плащане, предава BBC. 

Снимка: Ройтерс

С отделна заповед Тръмп също така създава нова така наречена златна карта“ ускорен път към получаване на виза срещу такса, започваща от 1 милион паунда. Визовата такса от 100 000 долара трябва да влезе в сила на 21 септември и ще се отнася само за нови кандидати. Първоначално министърът на търговията Хауърд Лътник обяви, че сумата ще се дължи всяка година за период от шест години. По-късно обаче, говорителката на Белия дом Каролайн Ливит уточни, че това ще бъде еднократно плащане. Допълнително, прессекретарят Абигейл Джаксън поясни, че мярката не засяга съществуващи притежатели на виза и се прилага само за нови кандидати от февруарската лотария през 2026 г., които се намират извън страната.

От 2004 г. насам броят на H-1B визите е ограничен до 85 000 годишно. До момента те са били облагани с различни административни такси, които обикновено възлизат на около 1500 долара. Според последни данни на Службата за гражданство и имиграция на САЩ (USCIS), заявленията за H-1B визи за предстоящата фискална година са спаднали до около 359 000.  

Отново на екран: Колко пари загубиха Disney от уволнението на Джими Кимъл?

Юристи и специалисти по имиграционно право предупреждават, че нововъведението може да навреди на американската икономика. Хорхе Лопес, ръководител на отдел Имиграция и глобална мобилност“ в Littler Mendelson PC, заяви, че подобна такса може сериозно да застраши конкурентоспособността на САЩ в технологичния сектор и не само. Някои компании дори може да обмислят преместване на дейността си извън страната, въпреки практическите трудности. 

Новата такса от 100 000 долара за H-1B визи вече започва да ограничава достъпа на чуждестранни специалисти до американския трудов пазар. Това ще отслаби позициите на САЩ като водеща дестинация за висококвалифицирани кадри и иновации.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM  

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата