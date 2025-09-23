Тръмп въвежда такса от 100 хил. долара за визи за квалифицирани работници

От 2004 г. насам броят на H-1B визите е ограничен до 85 хил. годишно.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед, която въвежда нова такса от 100 000 долара за кандидатите по визовата програма H-1B, предназначена за квалифицирани чуждестранни работници. В документа се посочва, че мярката цели да ограничи злоупотребите с програмата, като достъпът до нея ще бъде възможен само при извършване на въпросното плащане, предава BBC.

Снимка: Ройтерс

С отделна заповед Тръмп също така създава нова така наречена „златна карта“ – ускорен път към получаване на виза срещу такса, започваща от 1 милион паунда. Визовата такса от 100 000 долара трябва да влезе в сила на 21 септември и ще се отнася само за нови кандидати. Първоначално министърът на търговията Хауърд Лътник обяви, че сумата ще се дължи всяка година за период от шест години. По-късно обаче, говорителката на Белия дом Каролайн Ливит уточни, че това ще бъде еднократно плащане. Допълнително, прессекретарят Абигейл Джаксън поясни, че мярката не засяга съществуващи притежатели на виза и се прилага само за нови кандидати от февруарската лотария през 2026 г., които се намират извън страната.

От 2004 г. насам броят на H-1B визите е ограничен до 85 000 годишно. До момента те са били облагани с различни административни такси, които обикновено възлизат на около 1500 долара. Според последни данни на Службата за гражданство и имиграция на САЩ (USCIS), заявленията за H-1B визи за предстоящата фискална година са спаднали до около 359 000.

Юристи и специалисти по имиграционно право предупреждават, че нововъведението може да навреди на американската икономика. Хорхе Лопес, ръководител на отдел „Имиграция и глобална мобилност“ в Littler Mendelson PC, заяви, че подобна такса може сериозно да застраши конкурентоспособността на САЩ в технологичния сектор и не само. Някои компании дори може да обмислят преместване на дейността си извън страната, въпреки практическите трудности.

Новата такса от 100 000 долара за H-1B визи вече започва да ограничава достъпа на чуждестранни специалисти до американския трудов пазар. Това ще отслаби позициите на САЩ като водеща дестинация за висококвалифицирани кадри и иновации.

