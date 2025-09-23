Отново на екран: Колко пари загубиха Disney от уволнението на Джими Кимъл?

Казусът поставя Disney и ABC в деликатна ситуация

Компанията Walt Disney обяви, че вечерното предаване на Джими Кимъл по ABC ще се върне в ефир във вторник, след кратко прекъсване.

„Миналата сряда взехме решение да спрем производството на шоуто, за да избегнем по-нататъшно разпалване на напрегната ситуация в емоционален момент за нашата страна. Това е решение, което взехме, защото смятахме, че някои от коментарите бяха неподходящи и следователно нечувствителни. Прекарахме последните дни в задълбочени разговори с Джими и след тези разговори стигнахме до решението да върнем шоуто във вторник“, заяви говорител на Disney пред Fox News Digital.

Защо беше спряно шоуто?

Снимка: Ройтерс

Програмата „Jimmy Kimmel Live!“ беше свалена от ефир след коментарите на Кимъл относно смъртта на Чарли Кърк по време на събитие в Юта. Решението предизвика дебат в медиите и сред експерти по комуникации, като част от тях смятат, че спирането е по-рисково за имиджа на Disney, отколкото продължаването на излъчването.

Спирането на предаването идва в контекст на промени в телевизионния пейзаж – само преди седмици Paramount, компанията майка на CBS, обяви, че прекратява „The Late Show with Stephen Colbert“ след текущия му сезон.

Финансовите рискове

Снимка: Ройтерс

Според експертите казусът поставя Disney и ABC в деликатна ситуация.

Кристъл Горджес, специалист по брандове, смята, че по-големият риск идва не от рекламодателите, а от лоялните зрители, които могат да възприемат решението като цензура:

„Финансовата опасност не е толкова в това, че рекламодателите си тръгват, колкото в отчуждаването на зрители. Това може да доведе до социални движения срещу марката или анулиране на абонаменти.“

Арън Еванс, изпълнителен директор на агенцията за стратегически комуникации Story Group, обаче поставя акцента върху рекламния аспект:

„Ако ABC не бяха изтеглили Кимъл, финансовите последици щяха да бъдат незабавни – рекламодателите не чакат да отшумят противоречията, те напускат, а това означава милиони загуби.“

Той подчертава, че за рекламодателите е критично важно марката им да не бъде свързвана със съдържание, възприемано като обидно или нечувствително, особено когато става дума за толкова трагично събитие като убийството на Чарли Кърк.

Баланс между имидж и приходи

Дебатът около решението на Disney показва колко крехък е балансът между защитата на имиджа на компанията, отношенията с рекламодатели и доверието на публиката.

Краткосрочно спирането изглежда предпази ABC от незабавни финансови загуби. Но дългосрочно, експертите предупреждават, че възприемането на Disney като податлив на външен натиск може да се превърне в източник на нови кризи и да удари по-дълбоко върху марката.

