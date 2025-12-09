Тръмп ще даде 12 млрд. долара на фермерите, засегнати от митата

Много фермери се сблъскаха с последствията от ответни търговски мерки на партньорите на САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в понеделник пакет от 12 милиарда долара в подкрепа на американските фермери – ключов електорален сегмент, който усеща негативните ефекти от неговата търговска и тарифна политика. По време на кръгла маса със земеделски производители в Белия дом той подчерта, че предприема „много жизненоважни действия, за да защити американските фермери“. Подкрепата на селскостопанския сектор бе сред факторите, помогнали му да осигури втори мандат, а сега именно тази група е сред най-засегнатите от въведените мита, предава БГ НЕС.

Снимка: Ройтерс

След завръщането на Тръмп в Белия дом през януари много фермери се сблъскаха с последствията от ответни търговски мерки на партньорите на САЩ, както и от митата върху вносни стоки, необходими за земеделското производство. Тези фактори повишиха натиска върху администрацията да предприеме допълнителни стъпки за подпомагане на сектора.

„Обичаме нашите фермери и, както знаете, фермерите ме харесват“, заяви Тръмп по време на дискусията. Той уточни, че сумата от 12 милиарда долара ще бъде финансирана от „сравнително малка част“ от постъпленията от митата, като основният компонент на пакета представлява еднократни плащания към земеделските производители. Целта е да се компенсира загубеният доход вследствие на търговските ограничения.

Търговският конфликт между Вашингтон и Пекин през годината доведе до силен спад в износа на соя към Китай, където купувачите отложиха нови поръчки за есенната американска реколта. Намаленото търсене предизвика понижение в цените на соята, което засегна значително сектора, въпреки че последното търговско примирие имаше за цел да поднови китайските покупки на селскостопански продукти – от соя до сорго.

Тръмп заяви още, че според него китайският президент Си Дзинпин ще направи „дори повече, отколкото обеща“ по отношение на покупките на соя, след проведената им среща по време на скорошната среща на върха в Южна Корея.

