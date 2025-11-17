Тръмп официалнио отмени някои от тарифите си - ето кои

Списъкът обхваща продукти, които Съединените щати не произвеждат или основно внасят

Под натиск да облекчи разходите за живот на американците, Доналд Тръмп реши да отмени митата, които самият той бе въвел върху редица ежедневни стоки като вносно кафе, авокадо и говеждо месо. Президентът съобщи, че е решил „някои селскостопански продукти да не бъдат обект на реципрочните тарифи“, въведени през април, като подписаният указ беше публикуван на уебсайта на Белия дом, предава БГ НЕС.

Снимка: iStock

Списъкът обхваща продукти, които Съединените щати или не произвеждат, или произвеждат в недостатъчни количества – кафе, чай, авокадо, домати, манго, банани, подправки, кедрови ядки. Включени са обаче и разфасовки говеждо месо, въпреки че цените му в страната са на исторически връх. Така администрацията изглежда признава, че нейната агресивно протекционистка стратегия, която досега беше подчертавано защитавана, е надхвърлила разумните граници.

През последните дни Тръмп обяви и няколко двустранни споразумения, целящи да облекчат натиска върху определени търговски партньори, сред които е и Швейцария — за нея ще бъде намалена допълнителна такса от 39%. През април президентът наложи така наречените „реципрочни“ тарифи от минимум 10% върху повечето внесени в страната продукти, като мярка за намаляване на търговския дефицит и стимулиране на вътрешното производство. Митата обаче засегнаха и храни, които не се отглеждат на американска територия — решение, обект на подигравки от страна на опозицията. И макар ефектът върху крайните потребителски цени да бе по-слаб от очакваното, мярката все пак натежа на американските домакинства, вече засегнати от силната постпандемична инфлация.

Въпреки че темповете на поскъпване се забавят, цените продължават да растат, а американците усещат тежестта при ежедневни стоки като кафето, чиято цена нарасна с 19% на годишна база през септември. Тръмп спечели изборите с обещанието да подобри покупателната способност, като многократно твърдеше, че икономиката е във възход и инфлацията е почти овладяна. Официалните данни обаче показват спад в икономическата активност и ускоряване на инфлацията — до 3% през септември спрямо 2,3% през април според индекса на потребителските цени.

Тази седмица Белият дом изтъкна мерки за сваляне на цените на ключови продукти като бензин и яйца, както и сключено споразумение за понижаване на цените на някои лекарства за отслабване. Тръмп неотдавна предложи и възможност за 50-годишни ипотечни кредити, вместо сегашния максимум от 30 години, за да намали месечните плащания — макар това да би довело до значително по-високи общи лихви. Освен това той предложи всеки американец да получи по 2000 долара от приходите от митата, които сега започва да отменя.

Решението за премахване на митата върху кафето беше приветствано от Националната асоциация на кафе индустрията (NCA) в Съединените щати, която заяви, че мярката „ще намали натиска върху разходите за живот за двете трети от възрастните американци, които консумират кафе ежедневно“.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN