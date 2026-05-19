Тежки мерки в новия бюджет: Режат разходите и замразяват проекти

Няколко мерки предстои да бъдат взети във връзка с бюджета на страната, за да се овладеят държавните финанси: към края на април дефицитът в бюджета вече е 1.75 млрд. евро, или 1.4% от очаквания БВП - най-високият от 15 години насам. Държавният дълг също расте с тенденция да достигне 30% от БВП. Затова и очакванията към новото правителство на Румен Радев са да предприеме бързи мерки за овладяване на ръста на разходите и за стабилизиране на финансовото състояние на държавата.

Сред мерките са премахване на автоматичните механизми за увеличение на заплатите в изпълнителната власт, силовите ведомства, съдебната система, висшето образование, свиване на разходите за персонал в бюджетната сфера с 10%, замразяване на неприоритетни публични проекти. Мерките бяха обявени от финансовия министър Гълъб Донев. Те включват още 5% увеличение на минималните осигурителни прагове до достигане на минималната работна заплата и почти 9% - на максималния праг от началото на август. Така той ще достигне 2300 евро.

В същото време Донев препотвърди по-ранните заявки на "Прогресивна България", че няма да се вдигат данъци. От средата на годината пенсиите ще бъдат индексирани със 7.8%, а социалните разходи за най-уязвимите няма да се орязват, обеща финансовият министър. Очакванията му са бюджет 2026 да бъде приет до 1 юли, пише "Капитал".

Макар да очерта лошото наследство, фокусът на Донев беше повече върху мерките занапред. Основната сред тях е за съкращаване или поне ограничаване на ръста на разходите за възнаграждения в публичната сфера. Правителството планира да спре автоматичното вдигане на заплатите на министър-председателя, министри и заместник-министри, началници на кабинети и изборни длъжности, на регулаторните органи, в съдебната система, както и в силовите структури и висшите училища. Ще се предложи на депутатите също да се откажат от обвързването на техните възнаграждения със средната заплата.