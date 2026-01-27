BGN → EUR
Свят Тръмп наказва Южна Корея с вдигане на някои мита

Тръмп наказва Южна Корея с вдигане на някои мита

Свят

bTV Бизнес екип

В отговор Южна Корея заяви, че не е била информирана предварително за плановете на САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще вдигне митата за определи стоки от Южна Корея. Причината е законодателният орган на страната, който се бави с одобряването на двустранни търговски споразумения, съобщава БГНЕС.

„Тъй като законодателния орган не е приел нашето историческо търговско споразумение, както е негова прерогатива, аз повишавам тарифите за автомобили, дървен материал и фармацевтични продукти, както и всички ответни тарифи, от 15% на 25%“, написа американският лидер в Truth Social. Той смята, че Националното събрание на Южна Корея „не изпълнява условията на споразумението си със Съединените щати“. 

Снимка: iStock

Тръмп отбеляза, че Вашингтон и Сеул са постигнали търговски споразумения през юли 2025 г. и са „потвърдили отново условията си“ през октомври. „Защо корейският законодателен орган не одобри това?“, пита американският лидер. „Нашите търговски сделки са много важни за Америка. По всяка от тези сделки ние действахме бързо, за да намалим митата в съответствие с договорените условия. Със сигурност очакваме нашите търговски партньори да направят същото“, подчерта Тръмп.

Снимка: iStock

В отговор Южна Корея заяви, че не е била информирана предварително за плановете на САЩ да повишат митата върху някои от стоките си и иска спешни разговори с Вашингтон по въпроса. „Към този момент няма официално уведомление от правителството на САЩ, нито обяснение на подробностите“, съобщиха от президентския офис на Сеул. „Министърът на търговията Ким Чун-куан, който в момента е в Канада, също планира да посети САЩ възможно най-скоро, за да се консултира с министъра на търговията Хауърд Лутник по въпроса“, добавя се в изявлението.

