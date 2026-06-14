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Свят Този замък е смятан за най-зловещия във Великобритания - и приема гости за нощувки

Този замък е смятан за най-зловещия във Великобритания - и приема гости за нощувки

Свят

bTV Бизнес екип

Ето какви са цените

Историческите замъци винаги са били обвити в мистерии, но малко от тях могат да се похвалят с толкова зловеща репутация, колкото замъкът "Чилингам", пише Castle Collector. Разположена в графство Нортъмбърланд, тази средновековна крепост често е определяна като най-страшният замък във Великобритания. Още по-любопитното е, че посетителите не само могат да го разгледат, но и да прекарат нощта зад древните му стени.

Според местните легенди замъкът е обитаван от няколко духа, а най-известният сред тях е т.нар. „Синьо момче“. Разказва се, че през годините гости и служители са чували детски плач и са виждали необяснима синкава светлина в една от стаите. Историята става още по-загадъчна, след като по време на ремонтни дейности през миналия век в стена били открити детски останки и парчета син плат.

Друг известен призрак е „Сивата дама“, за която се смята, че е духът на лейди Дороти Бомонт. Според легендата тя починала малко след раждането на детето си и оттогава продължава да броди из залите на замъка.

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Мрачната репутация на "Чилингам" не е случайна. През вековете крепостта е била свидетел на войни, обсади и кървави конфликти между Англия и Шотландия. Именно тази бурна история е в основата на множеството легенди, които и днес привличат туристи от цял свят.

За разлика от повечето замъци, свързвани с истории за духове, "Чилингам" предлага възможност за нощувка. Част от помещенията са превърнати в комфортни апартаменти за гости, а желаещите могат да се включат и в специални вечерни обиколки, посветени на местните легенди и мистерии.

Цените обаче съвсем не са символични. Според наличните резервации нощувка в популярния Grey Apartment започва от 309 британски лири (приблизително 360 евро) за двама души.

Снимка: Chillingham Castle

 

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При настаняване на четирима гости цената достига около 413 британски лири (приблизително 480 евро) за една нощ. Стойността на престоя може да варира според сезона, продължителността на престоя и избраното помещение.

Разбира се, няма доказателства, че замъкът действително е обитаван от призраци. Това обаче не пречи на хиляди посетители всяка година да прекрачват прага му с надеждата да преживеят нещо необичайно.

Независимо дали вярвате в свръхестественото или не, "Чилингам" остава едно от най-интригуващите места във Великобритания - замък, в който историята, легендите и любопитството на посетителите се преплитат по неповторим начин.

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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